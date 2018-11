Replica L’ispettore Coliandro 7: dove rivedere la seconda puntata

L’ispettore Coliandro 7, dove rivedere la seconda puntata: canale e orario

Il protagonista della serie televisiva di Rai Due continua ad essere amato anche dopo quindici anni dalla messa in onda della prima puntata. Dopo la messa in onda della seconda stagione di Rocco Schiavone, a prendere il posto del vicequestore romano il mercoledì sera è arrivato Coliandro. Se avete perso la seconda puntata della serie televisiva con Giampaolo Morelli potere tranquillamente rivedere la replica su Rai Play al pc oppure sulla vostra Smart Tv. A differenza di alcune serie televisive di Rai Uno, per L’ispettore Coliandro 7 non sono previste repliche su Rai Premium. Quindi l’unica possibilità per rivedere il secondo episodio della serie è Rai Play. Gli appassionati della fiction però hanno comunque l’opportunità di rivedere Coliandro in tv anche il venerdì e il sabato.

L’ispettore Coliandro: su Rai Premium le repliche della terza stagione

I fan de L’ispettore Coliandro potranno rivedere le repliche della terza stagione su Rai Premium. Non sono previste repliche televisive dedicate alla settima stagione attualmente in onda su Rai Due, ma la Rai ha pensato di riproporre le vecchie puntate. Sicuramente gli appassionati del personaggio, nato dalla penna di Carlo Lucarelli, saranno contenti di rivedere le puntate delle prime stagioni su Rai Premium in prima serata venerdì 23 e sabato 24 novembre. Chi, invece, guarderà la replica della seconda puntata della settima stagione andata in onda mercoledì 21 novembre sa già che le guest star della puntata sono Serena Rossi e Claudia Gerini.

L’ispettore Coliandro 7: quando andrà in onda la terza puntata?

La replica della seconda puntata de L’ispettore Coliandro potrà, quindi, essere rivista su Rai Play. La terza puntata, che avrà come guest star Iva Zanicchi, invece, andrà in onda la prossima settimana. L’appuntamento Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli, è per mercoledì 28 novembre, in prima serata, su Rai Due.