Anticipazioni L’ispettore Coliandro 7: una serata danzante per l’ispettore

L’ispettore Coliandro 7: cosa succederà nella terza puntata?

L’ispettore Coliandro non riesce a smettere di mettersi nei guai. Anche in questa settima stagione ad interpretare il protagonista c’è l’attore Giampaolo Morelli. La novità di questa stagione è la presenza di guest star all’interno di ogni puntata. Se nel secondo appuntamento è stato il turno di Serena Rossi e Claudia Gerini, adesso c’è grande attesa per la terza puntata. Lo stesso Morelli non si sarebbe mai immaginato quindici anni fa, quando andò in onda la prima stagione, che Coliandro avrebbe avuto uno scontro con l’Aquila di Ligonchio, ovvero Iva Zanicchi. Cosa succederà nella terza puntata de L’ispettore Coliandro 7? Su quale nuovo caso dovrà indagare l’ispettore più pasticcione d’Italia, nato dalla penna di Carlo Lucarelli?

L’ispettore Coliandro 7: Coliandro vs il ballo liscio

Le anticipazioni ci rivelano che nella terza puntata de L’ispettore Coliandro il protagonista si ritroverà incastrato ad una serata danzante con la collega Paffoni. Coliandro farà proprio fatica ad accettare la cosa e farà di tutto per tirarsi indietro, ma la serata verrà bruscamente interrotta da un omicidio. A perdere la vita la cantante dell’orchestra e Coliandro non potrà fare a meno di indagare sull’omicidio. Ovviamente non mancherà una giovane donna che farà perdere la testa all’ispettore, nella terza puntata sarà Natascia, una bellissima cantante dell’orchestra di liscio. L’ispettore Coliandro riuscirà a risolvere, a modo suo, il caso? Quale sarà il ruolo di Iva Zanicchi in questa terza puntata della settima stagione?

L’ispettore Coliandro 7: quando andrà in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella prossima puntata de L’ispettore Coliandro 7 non ci resta che aspettare una settimana. Il terzo appuntamento con i protagonisti della serie televisiva è per mercoledì 28 novembre. L’ispettore Coliandro (Giampaolo Morelli) e tutto il gruppo della squadra della questura di Bologna vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Due.