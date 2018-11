Giampaolo Morelli sulla fidanzata Gloria Bellicchi: “È una donna fenomenale”

By

Giampaolo Morelli, la vita privata dell’Ispettore Coliandro

Giampaolo Morelli innamorato e felice. Dalle pagine di Nuovo Tv, l’attore lancia una vera e propria dichiarazione d’amore per la famiglia ma soprattutto per la compagna Gloria Bellicchi. L’attore, volto noto del piccolo schermo per essere stato il protagonista della serie L’Ispettore Coliandro, si dice felice e orgoglioso della propria vita privata. L’attore napoletano è infatti legato all’ex Miss Italia 1998 da una lunga e solida relazione. I due stanno insieme ormai da nove anni. A coronare l’unione della coppia l’arrivo di due bambini: Gianmarco nato nel 2013 e Piermaria nato nel 2016.

Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi: Lei è mamma e donna fenomenale

Giampaolo Morelli papà orgoglioso dunque ma anche compagno presente ed innamorato. L’interprete napoletano è legato all’ex Miss Italia Gloria Bellicchi da una lunga relazione. I due sono molto riservati e conducono una vita lontana da gossip e mondanità. Alla fidanzata l’attore si rivolge con parole cariche di riconoscenza: “E’ bravissima, un donna fenomenale, cui affidarmi e affidare i nostri bambini“. L’amore tra i due è nato dopo la fine del matrimonio dell’ex Miss Italia. Un matrimonio finito male e durato poco più di due anni. La bella Gloria si è però lasciata alla spalle le delusioni ritrovando accanto al nuovo compagno il sorriso e la voglia di amare ancora.

Giampaolo Morelli papà orgoglioso

La famiglia è dunque al centro della vita di Giampaolo Morelli. Nonostante i tanti impegni professionali lo portino spesso lontano, l’attore si dice profondamente legato alla famiglia: “Assentandomi spesso per lavoro accuso molto la distanza, ma appena torno recupero il tempo perso con i miei due figli meravigliosi“. Il segreto di una famiglia felice ed equilibrata è in una mamma e compagna presente e combattiva e Morelli riconosce il ruolo fondamentale della fidanzata Gloria che ha definito il collante che tiene unita la famiglia.