Replica L’ispettore Coliandro 7: dove rivedere la prima puntata

L’ispettore Coliandro 7, dove rivedere la terza puntata: canale e orario

L’ispettore più pasticcione d’Italia è tornato su Rai Due. A fare da cornice alla serie televisiva c’è ancora una volta la meravigliosa Bologna. A vestire i panni dell’ispettore Coliandro sempre lui, l’insostituibile Giampaolo Morelli. Continua il successo della serie televisiva che narra le vicende al limite del surreale di Coliandro, personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli. Un personaggio che non stanca il pubblico televisivo, nonostante siano passati quindici anni dalla prima stagione della fiction, i telespettatori non perdono una puntata de L’ispettore Coliandro, giunto ormai alla settima stagione. La prima puntata è andata in onda mercoledì 14 novembre, ma chi l’avesse persa ha ancora un po’ di tempo. Sarà possibile recuperare la prima puntata della serie con Giampaolo Morelli su Rai Play. Non andranno in onda, invece, repliche in televisione.

L’ispettore Coliandro 7: una serie televisiva che continua a piacere

Gli appassionati della serie televisiva possono rivedere in replica solo su Rai Play la settima stagione, ma se non riuscissero a fare a meno del loro “ispettore preferito” potranno vedere le repliche della terza stagione su Rai Premium in prima serata sia venerdì 23 novembre, sia sabato 24 novembre. Una full immersion di Coliandro (Giampaolo Morelli). Se su Rai Premium si possono vedere le repliche di stagioni passate, possiamo dirvi che in questa nuova stagione, in onda dalla scorsa settimana, l’Ispettore Coliandro non ha cambiato il suo stile. Combina sempre guai, si mette sempre nei pasticci, è affascinato dalle belle donne ed è sempre preso in giro dai suoi colleghi. Nonostante la routine di alcuni elementi, la serie televisiva mantiene un ritmo accattivante.

L’ispettore Coliandro 7: quando andrà in onda la seconda puntata?

C’è ancora tempo per recuperare la prima puntata de L’ispettore Coliandro su Rai Play. Mentre la seconda puntata andrà in onda mercoledì 21 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Due.