Replica L’Aquila Grandi Speranze: dove rivedere la seconda puntata

L’Aquila Grandi Speranze, dove e quando rivedere la seconda puntata: canale e orario

La nuova fiction del primo canale L’Aquila Grandi Speranze, ambientata nella città abruzzese ad un anno e mezzo dal distruttivo terremoto, è giunta alla seconda puntata su Raiuno. Dove e quando rivedere la seconda puntata trasmessa martedì 23 aprile? Per chi se la fosse perso le vicende di Franco e Silvia e Gianni ed Elena e volesse recuperare è possibile vedere la replica in televisione oppure su internet in streaming. La fiction con protagonisti Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro, infatti, sarà di nuovo in onda su Rai Premium. Il canale dedicato alle fiction e ai film Rai gli ultimi episodi questa notte (23 aprile 2019) dalle 00.05 e poi venerdì 30 aprile alle 21.20.

Fiction L’Aquila Grandi Speranze: la seconda puntata anche in streaming online

Il secondo episodio della serie L’Aquila Grandi Speranze è fruibile anche in su internet da computer, tablet e smarphone. Dunque la replica della seconda puntata, in onda martedì 23 aprile, oltre che sul canale in chiaro Rai Premium sarà disponibile anche in streaming online sulla piattaforma Rai Play. Per chi non riesca a guarda la replica che andrà in trasmissione nella notte fra il 23 ed il 24 aprile, oppure semplicemente preferisce guardarla quando più desidera, può farlo sul portale online dedicato. Infatti il secondo appuntamento, il terzo (puoi leggere le anticipazioni qui) e tutti gli episodi futuri saranno caricati sulla piattaforma di streaming.

L’Aquila Grandi Speranze: quando va in onda la terza puntata della nuova serie di Raiuno?

La puntata numero tre della nuova fiction L’Aquila Grandi Speranze, diretta dal regista Marco Risi e scritta da Stefano Grasso con la partecipazione di Doriana Leondeff, andrà nuovamente in onda il prossimo martedì 30 aprile. Come di consueto verrà trasmessa in prima serata su Rai Uno dalle 21.25, subito dopo il game show I soliti ignoti condotto da Amadeus.