Replica L’amica geniale: dove rivedere la quarta e ultima puntata

L’amica geniale replica quarta puntata: si può rivedere su Rai Play e non solo

Dove rivedere la quarta e ultima puntata de L’amica geniale con Margherita Mazzucco e Gaia Girace? In qualsiasi momento, in streaming, su Rai Play. In tv invece la fiction tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante va in replica ogni venerdì sera su Rai Premium, canale Rai dedicato alle fiction. Dunque la puntata andata in onda su Rai Uno martedì 18 dicembre verrà replicata su Rai Premium venerdì 21 dicembre alle ore 21.20. Intanto in edicola è possibile trovare i dvd della serie, in allegato con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il telefilm ha riscosso grande successo in Italia e in America, tanto che si sta già lavorando alla seconda stagione.

Cosa è successo nella quarta e ultima puntata de L’amica geniale

Nella quarta e ultima puntata de L’amica geniale, Lila lascia Marcello Solara per Stefano Carracci. Quest’ultimo si mette anche in affari con la famiglia Cerullo: il giovane è intenzionato a produrre le scarpe ideate dalla fidanzata. Lenù torna da Ischia e non racconta a nessuno, neppure alla sua migliore amica, quanto accaduto con Donato Sarratore. Nel frattempo la ragazza si avvicina al meccanico Antonio, con il quale c’è un certo feeling.

L’amica geniale ultima puntata: Lila e Lenù fidanzate

Elena si fidanza con Antonio e respinge le richieste di Donato Sarratore, tornato in città per rivedere la ragazza. Intanto Lila e Stefano condividono lavoro e vita privata e sembrano più affiatati e complici che mai a pochi mesi dal matrimonio. Ma uno sgarro di Stefano nei confronti della sua promessa sposa rischia di far saltare il matrimonio.