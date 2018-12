Replica L’amica geniale: dove rivedere la seconda puntata

L’amica geniale, dove rivedere la seconda puntata: canale e orario

Grande successo per la prima puntata de L’amica geniale e anche la seconda puntata promette ottimi ascolti. Dopo il successo dei romanzi di Elena Ferrante, ecco che anche la serie televisiva proposta da Rai Uno è decisamente piaciuta ai telespettatori. Molti apprezzamenti e davvero poche critiche per la fiction che racconta la storia di amicizia tra Lila e Lenù. La seconda puntata è andata in onda in prima serata martedì 4 dicembre, ma sarà possibile rivederla in replica in qualsiasi momento su Rai Play, attraverso il proprio pc o sulla Smart Tv. Non è l’unica possibilità per rivedere la serie televisiva, la Rai, infatti, ripropone la seconda puntata in replica su Rai Premium in prima serata venerdì 7 dicembre.

L’amica geniale: Lila e Lenù sono ormai adolescenti

Sono molteplici le possibilità di rivedere la seconda puntata de L’amica geniale. Chi avesse perso i due episodi andati in onda martedì 4 dicembre, potranno recuperare la puntata prima della messa in onda della terza puntata. Le protagoniste non sono più bambine, sono cresciute e sono ormai adolescenti. Lenù sta frequentando la scuola e ha iniziato a scontrarsi con il latino che, invece, Lila sta studiando in autonomia perché la sua famiglia non può pagarle gli studi. Lila aiuterà l’amica in difficoltà per permetterle di migliorare i suoi voti. Elena per non rischiare di perdere l’anno dedicherà tutto il suo tempo allo studio, fino ad ottenere il massimo dei voti, risultando la studentessa migliore. Nel frattempo, le ragazze crescendo inizieranno a vivere i primi amori.

L’amica geniale: quando andrà in onda la terza puntata?

Se la seconda puntata può essere rivista in replica su Rai Play o su Rai Premium venerdì 7 dicembre, per vedere la terza puntata bisognerà aspettare qualche giorno. Il prossimo appuntamento con L’amica geniale è per martedì 11 dicembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.