Anticipazioni L’amica geniale: Elena e Lila si devono allontanare

L’amica geniale: anticipazioni della terza puntata

L’amica geniale, la serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo scritto da Elena Ferrante, è una fiction destinata a segnare la storia della televisione. Non solo per gli ottimi ascolti ottenuti, ma anche per il talento delle quattro giovani protagoniste che interpretano Lila e Lenù bambine e in età adolescenziale. Due bambine napoletane con un ottimo rendimento scolastico, ma appartenenti a due famiglie povere. Cosa succederà nella terza delle quattro puntate de L’amica geniale? Cosa succederà nella vita delle protagoniste, ormai cresciute? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Le scarpe, Lila, insieme al fratello, progetterà un paio di scarpe, ma il padre dei due ragazzi sembra non apprezzare l’idea innovativa. Le scarpe, infatti, sono particolarmente moderne e originali, ma non piacciono al papà di Lila.

L’amica geniale: Elena deve partire per Ischia

Nel frattempo Elena deciderà di lasciare Gino, mentre l’amica riceverà le attenzioni, non corrisposte, di Marcello. Arriverà l’estate e Elena, su suggerimento dell’insegnante, dovrà partire per Ischia, quindi le due amiche dovranno inevitabilmente separarsi. Nel secondo episodio, L’isola, Elena incontrerà la famiglia Sarratore, ma un trauma la porterà a fuggire dall’isola. La ragazza, infatti, sembrerà avere interesse per il giovane Nino, ma il padre del ragazzo bacerà Lenù contro la sua volontà. Elena, intanto, riceverà una lettera di Lila. L’amica le chiede aiuto, non riesce più a gestire Marcello. Entrambe sono in difficoltà e hanno, ancora una volta, bisogno una dell’altra.

L’amica geniale: quando andrà in onda la quarta puntata?

Per sapere cosa succederà nella prossima puntata della serie televisiva non ci resta che aspettare una settimana. Il terzo appuntamento con L’amica geniale è per martedì 11 dicembre. Lila e Lenù, interpretate da giovanissime attrici talentuose, vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.