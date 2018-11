Replica L’amica geniale: dove rivedere la prima puntata

L’amica geniale, dove rivedere la prima puntata: canale e orario

Una delle serie più attese di questa stagione televisiva. L’amica geniale, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, ha preso il posto de I Medici 2 il martedì in prima serata su Rai Uno. Le protagoniste Lila e Elena faranno compagnia ai telespettatori per quattro puntate, per un totale di otto episodi. Non tutti hanno potuto vedere la prima puntata de L’amica geniale, andata in onda martedì 26 novembre, ma potranno vedere la replica in qualsiasi momento su Rai Play. Chi, invece, preferirà rivedere la puntata in televisione dovrà aspettare venerdì 30 novembre, la replica dei primi due episodi andrà in onda su Rai Premium in prima serata, alle 21.15 circa.

L’amica geniale: la prima puntata

Ci sono, dunque, più possibilità di rivedere la replica della prima puntata de L’amica geniale. Nei primi due episodi abbiamo iniziato a conoscere le protagoniste, le giovanissime Lila e Elena. Due bambine dello stesso Rione di Napoli che hanno visto iniziare la loro amicizia tra i banchi di scuola giorno dopo giorno. Due menti molto brillanti che fin da subito hanno dato soddisfazione alla loro maestra, dimostrando di essere molto preparate nonostante la giovanissima età. Due caratteri diversi, ma le piccole protagoniste sono riuscite ad instaurare un legame di amicizia molto forte. Un’amicizia che è cresciuta piano piano, grazie all’aiuto reciproco nelle difficoltà di tutti i gironi. La serie televisiva è stata tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante.

L’amica geniale: quando andrà in onda la seconda puntata

Per rivedere la prima puntata si potrà scegliere tra il web e la televisione. I primi due episodi saranno disponibili su Rai Play in qualsiasi momento, mentre su Rai Premium sarà possibile vedere la replica della prima puntata in prima serata venerdì 30 novembre. La seconda puntata, invece, andrà in onda martedì 4 dicembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.