Anticipazioni L’amica geniale: i primi amori e le prime delusioni

L’amica geniale: quando andrà in onda la seconda puntata?

Dopo la seconda stagione de I Medici, la prima serata del martedì di Rai Uno sarà riempita dalla storia di amicizia tra Lila e Elena. La serie televisiva L’amica geniale è tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Dopo i primi due episodi in molti, soprattutto chi non ha letto il romanzo, si chiedono cosa succederà nella seconda puntata che andrà in onda martedì 4 dicembre. Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Le metamorfosi, il Rione di napoli vivrà un cambiamento. Dopo la morte di don Achille, sarà la famiglia Solara a prendere il controllo. Elena vivrà un momento difficile dovuto all’adolescenza e cominceranno a risentirne anche i suoi voti a scuola. La ragazzina vorrebbe chiedere aiuto all’amica Lila, che però è molto impegnata nel calzaturificio del padre.

L’amica geniale: Elena chiede aiuto a Lila

Lila nonostante tutto riuscirà a trovare il tempo per aiutare Elena, anche se ruberà nuovamente la scena all’amica quando il maestro Ferrario la premierà come lettrice più assidua. Nel secondo episodio, La smarginatura, Elena sarà pronta ad iniziare il ginnasio e davanti a lei sembra presentarsi un ottimo futuro scolastico. Nel frattempo Lila, oltre ad essere più preparata, inizierà a ricevere molte attenzioni da parte dei ragazzi del Rione, tra i quali anche Marcello Solara, figlio di don Silvio, che però la ragazza allontanerà da subito. Lila, infatti, sembra essere interessata a Stefano, figlio di don Achille, che non vuole essere associato al padre.

L’amica geniale: Elena si fidanza

L’amica di Lila si fidanzerà con Gino, pur essendo innamorata di Nino. Per sapere cosa succederà nella seconda puntata de L’amica geniale non ci resta che aspettare una settimana. La seconda puntata della serie televisiva andrà in onda martedì 4 dicembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.