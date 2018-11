Replica L’allieva2: dove rivedere la seconda puntata

L’allieva 2, dove rivedere la seconda puntata: canale e orario

I giovani protagonisti de L’allieva piacciono, tanto che in molti rivedono più e più volte le puntate già andate in onda. I telespettatori possono scegliere di rivedere la seconda puntata su Rai Play in qualsiasi momento, oppure aspettare le repliche su Rai Premium. La puntata andata in onda giovedì 1 novembre potrà essere rivista in prima serata domenica 4 novembre oppure in seconda serata mercoledì 7 novembre, sempre su Rai Premium. Sono molte le possibilità di rivedere la seconda puntata de L’allieva 2.

L’allieva 2: cos’è successo nella seconda puntata?

La curiosità di chi non è riuscito a vedere la puntata è tanta. Senza rivelare troppo, possiamo dirvi che il rapporto tra CC e Alice è messo a dura prova dall’arrivo di Sergio Einardi, il nuovo PM. La giovane specializzanda è attratta dal Pubblico Ministero, mentre Claudio che vorrebbe che Alice non desse troppa confidenza all’uomo. Nella seconda puntata non sono mancati i casi di omicidio sui quali Allevi ha indagato. Il primo caso che ha impegnato la protagonista è il tentato omicidio di una regista teatrale con cui lavorava Cordelia. Il secondo episodio, invece, ha riguardato un delitto in barca a vela che ha unito maggiormente Sergio e Alice.

Per rivedere la seconda puntata della serie televisiva con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi potete quindi scegliere tra il web e la tv. I due episodi andati in onda giovedì 1 novembre possono essere visti su Rai Play, oppure in replica su Rai Premium domenica 4 novembre alle 21.15 circa oppure mercoledì 7 novembre alle 23.20 circa, sempre in prima serata. La terza puntata, invece, andrà in onda giovedì 8 novembre in prima serata su Rai Uno.