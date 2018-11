Replica L’allieva 2: dove rivedere l’ultima puntata

L’allieva 2, , dove rivedere la prima puntata: canale e orario

Si chiude anche il secondo capitolo della serie di successo con Alessandra Mastronardi. L’ultima puntata de L’Allieva 2 è andata in onda giovedì 29 novembre, ma qualcuno vorrà rivedere i protagonisti ancora una volta, altri invece non hanno avuto modo di guardare la sesta puntata e vorrebbero sapere come si è conclusa l’ultima puntata. Come per tutti gli altri episodi, anche gli ultimi due potranno essere rivisti in qualsiasi momento su Rai Play. La Rai trasmette, inoltre, la replica della puntata su Rai Premium domenica 2 dicembre in prima serata. La sesta, nonché ultima, puntata de L’allieva 2 potrà dunque essere rivista senza problemi da parte dei telespettatori. In molti ancor prima della messa in onda degli ultimi episodi avvertivano nostalgia dei loro personaggi preferiti, chiedendo cosa avrebbero fatto il giovedì sera quando sarebbe finita la serie.

L’allieva 2: Arthur o CC, la scelta difficile di Alice

Chi ha visto l’ultima puntata sa che nella vita di Alice è tornato Arthur (Dario Aita), il figlio del Supremo (Tullio Solenghi). Il reporter di guerra che ha fatto innamorare Alice (Alessandra Mastronardi) si è accorto di provare ancora un sentimento per la giovane specializzanda di medicina legale di Sacrofano. La ragazza è ancora innamorata di Arthur o nel suo cuore ormai c’è posto solo per CC? Durante l’ultima puntata Calligaris ha rischiato la sua vita per salvare, apparentemente, Einardi. Possiamo solo dirvi che il tempestivo intervento di Conforti ha evitato il peggio.

L’allieva 2: ci sarà la terza stagione della fiction?

Un’ultima puntata che ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori fin dai primi minuti. Tra la preoccupazione per Calligaris e i dubbi di Alice sui suoi sentimenti, la seconda stagione de L’allieva si è conclusa e in molti chiedono a gran voce la terza stagione della serie televisiva. Nessuna certezza e nessuna smentita, ma ci sono buone possibilità di vedere anche L’allieva 3.