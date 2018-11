Replica L’allieva 2: dove rivedere la terza puntata

L’allieva 2, dove rivedere la terza puntata: canale e orario

Alice Allevi, la protagonista nata dalla penna di Alessia Gazzola, è un personaggio che piace molto. I lettori dell’autrice dei romanzi non perdono una puntata e si dividono in due categorie: chi vorrebbe più coerenza con i libri e chi, invece, apprezza le novità e la freschezza della fiction. La stessa Alessia Gazzola ha chiarito la questione, spiegando che la serie televisiva è solo tratta dai suoi romanzi e non è una riproduzione fedele della storia originale. Ci sono stati degli adattamenti per il piccolo schermo ed è per questo che chi ha letto i romanzi non si deve aspettare una coerenza totale con la serie dei romanzi editi da Longanesi. Fatta questa premessa, possiamo dirvi che se avete perso la terza puntata de L’allieva 2 avrete, come sempre, più possibilità per rivederla.

L’allieva 2: cos’è successo nella terza puntata?

Sarà possibile rivedere la terza puntata de L’allieva 2 in qualunque momento su su Rai Play. Gli affezionati del piccolo schermo, sprovvisti di smart tv o dell’app Rai Play, potranno rivedere gli episodi andati in onda giovedì 8 novembre su Rai Premium in prima serata domenica 11 novembre. Non mancano quindi le occasioni per rivedere i protagonisti della serie televisiva. Cos’è successo nella terza puntata? La protagonista si è ritrovata ad indagare sulla morte di un uomo che la sera prima aveva minacciato la sua amica, nonché collega, Lara. Una situazione difficile per Alice che ha provato ad essere obiettiva sapendo del possibile coinvolgimento di Lara. Ci sarà riuscita? Per saperlo non vi resta che rivedere la terza puntata.

L’allieva 2: quando andrà in onda la quarta puntata?

La terza puntata della serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale è disponibile su Rai Play, ma potrà essere vista anche in prima serata su Rai Premium domenica 11 novembre. La quarta puntata, invece, andrà in onda come di consueto giovedì sera, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.