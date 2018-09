Replica La vita promessa: dove rivedere la prima puntata della fiction Rai

La vita promessa: la replica della prima puntata

La prima puntata de La vita promessa è andata in onda domenica 16 settembre su Rai Uno. Non tutti sono riusciti a seguire la serie televisiva con Luisa Ranieri e Francesco Arca. Però nulla è perduto, la Rai, infatti, dà la possibilità a tutti i telespettatori di rivedere la prima puntata su Rai Play oppure lunedì 17 settembre alle 19.30 su Rai Premium. Chi avesse perso il primo appuntamento potrà, quindi, recuperare l’introduzione della storia prima che vada in onda la seconda puntata.

La vita promessa: la serie televisiva con Luisa Ranieri

La prima puntata de La vita promessa è andata in onda di domenica, serata ormai inusuale per le fiction di Rai Uno. Dalla prossima settimana, infatti, ricomincerà Che tempo che fa e le serie televisive andranno in onda solo di lunedì, martedì e giovedì. Piccola eccezione per il primo appuntamento della fiction con Luisa Ranieri nei panni di Carmela, donna coraggio che per salvare i suoi figli decide di abbandonare la sua terra, la Sicilia, per emigrare in America. Non sarà facile affrontare una nuova vita negli Stati Uniti. Riuscirà Carmela ad affrontare tutte le difficoltà che la vita le presenterà?

La vita promessa: dove guardare la replica della prima puntata

Chi avesse visto la partita della nazionale maschile di pallavolo – che ha vinto 3 a 0 – e desiderasse rivedere la prima puntata de La vita promessa potrà scegliere tra Rai Play oppure accendere la tv alle 19.30 su Rai Premium lunedì 17 settembre. La seconda puntata della serie con Luisa Ranieri e Francesco Arca andrà in onda lunedì 17 settembre in prima serata, sempre su Rai Uno.