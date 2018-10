Replica La vita promessa: dove rivedere la quarta e ultima puntata

Replica La vita promessa, ecco dove rivedere la quarta e ultima puntata dell’1 ottobre

La vita primessa conclude la sua prima stagione in gran bellezza. La fiction in onda su Rai 1 è riuscita, anche questa volta, a conquistare la maggior parte dei telespettatori e a rivelarlo sono i dati degli ascolti. In particolare, l’ultima puntata della serie ha battuto la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Dunque, Luisa Ranieri e Francesco Arca, possiamo confermare, sono riusciti a conquistare il pubblico Rai. Ma dov’è possibile rivedere questa importante puntata andata in onda in prima serata l’1 ottobre? È possibile vedere la replica del finale della prima stagione domani, mercoledì 3 ottobre, alle ore 21.20 su Rai Premium. Inoltre, questa sera, alle ore 23, sarà possibile rivedere invece la terza puntata, in onda lo scorso 24 settembre. Dunque, i telespettatori che non hanno potuto seguire queste due puntate potranno ora farlo. Infine, vi segnaliamo che possibile vedere la replica dell’ultima puntata online su Rai Play.

La vita promessa ultima puntata, c’è accaduto: Rosa incinta, Michele muore

Cos’è accaduto nell’ultima puntata della prima stagione? I telespettatori hanno visto Mosè seguire Maria, la quale ha un incontro con Alfio. L’uomo reagisce male, tanto che decide di togliersi la vita. Dopo quanto accaduto, la donna inizia a nutrire dei sensi di colpa. Così, sceglie di chiudere con l’amante. Nel frattempo, Rosa scopre di essere incinta di Michele e decide poi di parlarne con la suocera. Purtroppo il giovane viene ucciso ancora prima di sapere che sarebbe diventato padre. Ai suoi funerali prende parte, a distanza, anche Antonio, il quale ha intenzione vendicare il fratello. Un altro colpo di scena arriva poco dopo. Spanò, sta per essere arrestato dalla polizia, ma riesce a fuggire. La fuga non dura molto, in quanto Antonio lo ferma e lo uccide. A rivelare a Carmela quanto accaduto ci pensa Ferri.

La via promessa ci sarà la seconda serie: Spanò muore, Carmela e Ferri si baciano

Prima che venga portato via dalla polizia, Carmela riesce a vedere Antonio. Il ragazzo non corre grandi pericoli, poiché ha salvato la vita di un alto ufficiale. Arriva un momento di grande emozione quando Carmela e Ferri si baciano. Nasce il figlio di Rosa, Angela. La ragazza si riappacifica con Carmela, ma rivela a Rocco che se ne andrà di casa. La puntata finisce con un salto temporale di un anno. Carmela festeggia con amici e famiglia il suo compleanno. Ma ci sarà la seconda serie? Il pubblico ovviamente spera in una continuazione e al momento si pensa che ci sarà!