Replica La porta rossa 2: dove rivedere l’ultima puntata

La porta rossa 2, dove e quando rivedere l’ultima puntata: canale e orario

Anche questa volta abbiamo dovuto salutare i protagonisti de La porta rossa con qualche punto interrogativo. Alcune cose si sono concluse, altre no. La possibilità di una terza stagione sembrerebbe esserci. Ma per chi avesse perso la sesta, nonché ultima puntata, della serie televisiva con Lino Guanciale e Andrea Bosca non sveleremo nulla di più. Vi diremo solo dove e quando potete guardare gli ultimi due episodi andati in onda mercoledì 20 marzo. Sicuramente potrete vedere la replica in qualsiasi momento su Rai Play, ovviamente sull’app sono disponibili tutte le puntate de La porta rossa 2. Coloro che, invece, preferiscono aspettare la replica televisiva potranno guardare l’ultima puntata su Rai Premium.

La porta rossa 2: la replica in onda su Rai Premium

L’ultima puntata de La porta rossa 2 verrà trasmessa in replica su Rai Premium martedì 26 marzo in prima serata. Un’ultima puntata che si è aperta con l’indagine sulla morte di Rambelli. Chi ha ucciso l’uomo? I primi sospetti sono ricaduti su Jonas (Andrea Bosca), è davvero lui l’assassino o risulterà innocente? Filip (Pierpaolo Spollon) e la mamma di Vanessa (Valentina Romani) hanno continuato ad indagare su Federico, cosa nasconde il ragazzo che ha iniziato a frequentare Vanessa? È davvero un medium? Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) sarà riuscito a salvare la figlia? I membri della Fenice verranno arrestati? La zia di Vanessa era coinvolta nella Fenice? Una puntata, come sempre, ricca di suspense.

La porta rossa 2: ci sarà la terza stagione?

Oltre alla replica della sesta puntata, sarà possibile guardare la replica della quinta puntata in seconda serata su Rai Premium lunedì 25 marzo. Per vedere, invece, la replica dell’ultima puntata è possibile accedere a Rai Play o aspettare la replica su Rai Premium di martedì 26 marzo. Ci sarà la terza stagione de La porta rossa?