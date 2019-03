La porta rossa 3: la novità della terza stagione della serie di Rai Due

La porta rossa 3: ci sarà la terza stagione?

Si è conclusa anche la seconda stagione de La porta rossa. La serie televisiva di Rai Due con Lino Guanciale e Gabriella Pession ha ottenuto anche questa volta un ottimo riscontro da parte del pubblico, che ha premiato La porta rossa 2 con ottimi ascolti, ogni puntata ha superato i due milioni e mezzo di telespettatori. La penna di Carlo Lucarelli ha dato al pubblico televisivo una serie televisiva ricca di suspense e sospetti. Ogni puntata i dubbi sui personaggi aumentavano, tanto che si è arrivati alla fine pensando che ognuno potesse essere colpevole. Il desiderio di avere una terza stagione non manca ai fan de La porta rossa, ma anche gli attori che vi hanno preso parte non negano di voler lavorare a nuovi episodi.

La porta rossa 3: Lino Guanciale lascia una porta aperta alla terza stagione

Al momento nessuna conferma e nessuna smentita da parte dei vertici Rai. Non possiamo dire con certezza che ci sarà una terza stagione de La porta rossa, ma i presupposti non mancano. Gli ascolti positivi, l’entusiasmo del cast, la disponibilità a continuare da parte del produttore e della direttrice di Rai Fiction e dell’autore Carlo Lucarelli, sembra non mancare neanche un elemento. I fan chiedono a gran voce La porta rossa 3, non ci resta che aspettare e capire se si farà oppure no. Lino Guanciale a TvBlog ha dichiarato: “Per fare una terza stagione deve esserci dietro un’idea-bomba. A noi è piaciuto molto questo lavoro. Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto“.

La porta rossa 3: anche Pierpaolo Spollon spera nella terza stagione

Se ci sarà o meno la terza stagione non possiamo ancora dirlo. Oltre a Lino Guanciale, anche Pierpaolo Spollon ci ha dichiarato in un’intervista che non gli dispiacerebbe lavorare nuovamente a La porta rossa: “io ci spero. Perché è un prodotto che mi piace molto“.