Replica La porta rossa 2: dove rivedere la terza puntata

La porta rossa 2, dove e quando rivedere la terza puntata: canale e orario

In molti il mercoledì sera vorrebbero seguire La porta rossa 2, ma alcuni danno la priorità alle partite che vanno in onda su Rai Uno. Gli episodi della serie televisiva però non sono persi, la Rai offre diverse possibilità di rivedere le puntate andate in onda. Sicuramente sarà possibile accedere a Rai Play in qualsiasi momento per poter riguardare la terza puntata. Dalla scorsa settimana è possibile vedere le repliche de La porta rossa 2 anche su Rai Premium. Chi avesse perso la seconda puntata vi ricordiamo che andrà in onda lunedì 4 marzo in seconda serata (alle 23.20 circa), mentre la terza puntata verrà trasmessa in prima serata (alle 21.20 circa) sempre su Rai Premium.

La porta rossa 2: Anna deve testimoniare in tribunale

Anche coloro che non sono riusciti a vedere la puntata di mercoledì 27 febbraio de La porta rossa 2 potranno recuperare prima della messa in onda della quarta puntata. Si potrà scegliere tra Rai Play o Rai Premium. Una puntata in cui non sono mancati i colpi di scena. Vanessa (Valentina Romani) comincia a subire le conseguenze della sua rivelazione, non mancheranno le prese in giro anche degli sconosciuti. Per la ragazza non è facile, ma Vanessa ha un carattere forte e ha Cagliostro al suo fianco. Nel frattempo, Anna (Gabriella Pession) è stata chiamata a testimoniare al processo sulla morte marito. I sospetti nei suoi confronti non mancano e si consolidano quando la donna decide di fuggire dopo aver abbandonato la figlia.

La porta rossa 2: quando andrà in onda la quarta puntata?

Se per rivedere la terza puntata de La porta rossa 2 si può scegliere tra Rai Play o Rai Premium, per vedere la quarta puntata della serie televisiva è necessario aspettare mercoledì 6 marzo. I protagonisti vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Due.