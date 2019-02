Anticipazioni La porta rossa 2: Rambelli assolto e l’incontro con Jonas

La porta rossa 2: cosa succederà nella quarta puntata?

Non si arresta il successo della serie televisiva di Rai Uno. La porta rossa 2 tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Questa seconda stagione è quasi più ricca di colpi di scena della prima. I sospetti sembrano moltiplicarsi puntata dopo puntata e la trama è sempre più ricca di nodi difficili da sciogliere. Ogni personaggio nasconde qualcosa, nessuno è privo di segreti. Carlo Lucarelli di gialli se ne intende molto e con La porta rossa ne abbiamo l’ennesima dimostrazione. Chi è davvero colpevole? Chi è innocente? Cosa succederà nella quarta puntata de La porta rossa 2? Cosa si nasconde dietro la fuga di Anna? Le anticipazioni non ci rivelano molto, ma ci dicono che la moglie di Cagliostro è aiutata da Stella, che consegnandole un biglietto scritto da Piras prima della sua morte permetterà ad Anna di fare una scoperta importante.

La porta rossa 2: il mistero della Fenice

Mercoledì 6 marzo andranno in onda i prossimi due episodi della serie tv e ci saranno altri colpi di scena. Le indagini sulla morte di Cagliostro (Lino Guanciale) non sono chiare e le prove sono state inquinate, cadrà quindi l’accusa a Rambelli e l’uomo verrà assolto. Nel frattempo Jamonte continuerà a cercare Anna (Gabriella Pession). Nel frattempo proseguono le indagini anche sulla setta di cui fa parte la mamma di Gabriele, cosa si nasconde dietro la Fenice? Jonas (Andrea Bosca) continuerà a ricordare di aver conosciuto Cagliostro mentre era in coma e deciderà di raccontare questi suoi ricordi a Silvia. Non si limiterà a parlare con la sua ex fidanzata, ma deciderà di incontrare anche Rambelli. Come andrà a finire l’incontro tra i due uomini?

La porta rossa 2: quando andrà in onda la quarta puntata?

Vanessa (Valentina Romani) e Filip (Pierpaolo Spollon) riusciranno a chiarirsi? Per sapere cosa succederà nella quarta puntata non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con i protagonisti de La porta rossa 2 è per mercoledì 6 marzo, sempre in prima serata, sempre su Rai Due.