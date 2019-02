Replica La porta rossa 2: dove rivedere la seconda puntata?

La porta rossa 2, dove e quando rivedere la seconda puntata: canale e orario

Anche la seconda de La porta rossa sta tenendo incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Impossibile non seguire ogni puntata dall’inizio alla fine, la suspense è continua. C’è chi però per diversi motivi non può seguire la messa in onda della serie televisiva il mercoledì sera su Rai Due ha comunque la possibilità di apprezzare la fiction nata dalla penna di Carlo Lucarelli in replica. Come per tutte le fiction la Rai mette a disposizione tutte le puntate già andate in onda a disposizione degli utenti su Rai Play. Sarà così possibile rivedere la seconda puntata de La porta rossa 2 in qualsiasi momento, per evitare di arrivare impreparati alla terza puntata e rischiare di non comprendere al meglio cosa succederà. Sono previste anche alcune repliche su Rai Premium a partire da questa settimana.

La porta rossa 2: qual è il legame tra Jonas e Rambelli?

Sabato 23 febbraio andrà in onda una puntata de La porta rossa su Rai Premium in prima serata. Per chi, invece, vorrebbe vedere le repliche in seconda serata può optare per lunedì 25 febbraio, sempre su Rai Premium. I protagonisti sono molto amati, ma soprattutto la storia è molto avvincente e ricca di colpi di scena. Cagliostro è tornato e non se ne andrà fino a quando non avrà risolto alcune cose. Leonardo deve capire chi è Jonas, interpretato da Andrea Bosca, e quale sia il suo legame con Rambelli. L’altro obiettivo del protagonista è di riuscire a salvare la figlia, la piccola Vanessa nata da poco. Leonardo ha avuto un’altra visione del futuro e ha capito che la bambina è in pericolo. Chi vuole farle del male?

La porta rossa 2: quando andrà in onda la terza puntata?

Se nella seconda puntata abbiamo visto uno sviluppo nella vicenda di Filip, interpretato da Pierpaolo Spollon, cosa succederà nei prossimi episodi? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La terza puntata andrà in onda mercoledì 27 febbraio. I protagonisti vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Due.