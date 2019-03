Replica La porta rossa 2: dove rivedere la quarta puntata

La porta rossa 2, dove e quando rivedere la quarta puntata: canale e orario

Suspense. Questa è forse la parola chiave de La porta rossa 2. A cui possiamo tranquillamente aggiungere: sospetto, o meglio sospetti. Tutti possono essere potenzialmente colpevoli in questa serie televisiva. Ogni personaggio ha qualcosa da nascondere e i dubbi aumentano ad ogni puntata. Coloro che hanno perso la quarta puntata potranno recuperare i due episodi andati in onda in qualsiasi momento su Rai Play. Chi invece preferisce aspettare la replica televisiva dovrà aspettare martedì 12 marzo, la quarta puntata verrà trasmessa su Rai Premium in prima serata.

La porta rossa 2: Jonas incontra Rambelli in carcere

Chi avesse perso anche la terza puntata o volesse semplicemente rivederla può trovarla su Rai Play, oppure aspettare la seconda serata di Rai Premium di lunedì 11 marzo. Una quarta puntata ricca di colpi di scena, Jonas continua a ricordare i momenti in cui ha conosciuto Cagliostro durante il coma ed è riuscito ad incontrare Rambelli in carcere. Nel frattempo, Anna (Gabriella Pession) continua la sua latitanza e con l’aiuto di Stella prosegue le sue indagini per dimostrare la sua innocenza. Cagliostro, intanto, cercherà di scoprire chi c’è dietro la Fenice. Cosa si nasconde dietro la confraternita in cui è coinvolta la madre di Gabriele? Un’altra puntata che ha tenuto incollati al piccolo schermo i telespettatori dall’inizio alla fine.

La porta rossa 2: quando andrà in onda la quinta puntata

Riepilogando, tutte le punatate andate in onda potranno essere riviste su Rai Play in qualsiasi momento. La terza puntata de La porta rossa 2 andrà in onda in seconda serata su Rai Premium lunedì 11 marzo, la quarta invece verrà trasmessa martedì 12 marzo in prima serata, sempre su Rai Premium. Per sapere cosa succederà nella quinta puntata bisognerà aspettare mercoledì 13 marzo, i protagonisti della serie vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Due.