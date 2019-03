Anticipazioni La porta rossa 2: una lite tra Vanessa e Cagliostro

La porta rossa 2: cosa succederà nella quinta puntata?

Nonostante le partite di calcio su Rai Uno, La porta rossa 2 mantiene un pubblico affezionato che quasi fatica ad aspettare la puntata successiva, tanta è la curiosità di sapere cos’altro può ancora succedere. Chi è il vero colpevole? Tutti, ormai, sembrano poter essere implicati nella morte di Cagliostro (Lino Guanciale). Chi lo è davvero? Leonardo riuscirà a salvare la figlia e a capire chi lo ha ucciso? Puntata dopo puntata aumentano i dubbi e si aprono nuovi scenari. Cosa succederà nella quinta puntata de La porta rossa 2?

La porta rossa 2: tutti hanno un segreto

Le anticipazioni ci rivelano che Vanessa continuerà a frequentare Federico, anche se la ragazza non riesce a fidarsi ciecamente di lui. Le relazioni di Vanessa sembrano vacillare, dopo Filip (Pierpaolo Spollon), la giovane medium avrà un duro scontro con Cagliostro. Il fantasma del commissario verrà chiamato dalla ragazza nel momento in cui sta per scoprire importanti dettagli sulla Fenice. Leonardo Cagliostro avrà bisogno dell’aiuto di Eleonora per capire chi si nasconde dietro la confraternita triestina. Riusciranno a scoprire chi c’è ai vertici di questa “setta”? Una cosa è certa, anche l’insospettabile Don Giulio nasconde qualcosa.

La porta rossa 2: quando andrà in onda la quinta puntata?

Anna continuerà ad indagare, nonostante la sua latitanza, e cercherà di far emergere la verità. Quando scoprirà alcuni dettagli fondamentali per le indagini si appoggerà a Jamonte. Anche Jonas e Silvia hanno un segreto. Di cosa si tratta? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La quinta puntata de La porta rossa 2 andrà in onda mercoledì 13 marzo, sempre in prima serata, sempre su Rai Due.