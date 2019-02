Replica La porta rossa 2: dove rivedere la prima puntata

La porta rossa 2, dove e quando rivedere la prima puntata: canale e orario

La seconda stagione de La porta rossa è iniziata con moltissimi colpi di scena. Filip dopo aver trovato il cadavere di un uomo è stato accusato di averlo ucciso. Il ragazzo ha chiesto aiuto a Vanessa (Valentina Romani) che grazie a Cagliostro (Lino Guanciale) cerca di aiutare il fidanzato, che però sembra voler nascondere prove importanti. Nel frattempo è nata la figlia di Anna (Gabriella Pession) e Leonardo, mentre Jonas è ritornato a “vivere” dopo molti anni di coma. Chi avesse perso la prima puntata de La porta rossa 2 potrà guardare la replica in qualsiasi momento su Rai Play sul proprio computer oppure sulla propria Smart Tv.

La porta rossa 2: Jonas è tornato e vuole vendicarsi

Nessuna possibilità, invece, di rivedere i primi due episodi della seconda stagione sul piccolo schermo. Per la serie televisiva con Lino Guanciale e Gabriella Pession non sono previste repliche. Molti avrebbero desiderato rivedere la puntata data la concomitanza con la partita di Champions League su Rai Uno. Chissà se in Rai cambieranno idea e prevederanno delle repliche per le prossime puntate. Noi vi terremo aggiornati. Tra le novità di questa seconda stagione più rilevanti è la presenza di un Jonas, interpretato da Andrea Bosca, molto invecchiato. Qual è il legame tra l’uomo e Cagliostro? Leonardo il giorno che è venuta al mondo sua figlia ha avuto un’altra visione: il rapimento della piccola. Chi metterà in pericolo la vita della bambina?

La porta rossa 2: quando andrà in onda la seconda puntata?

Solo il web sarà utile a coloro che vorranno rivedere la prima puntata de La porta rossa 2. Nessun altra replica è prevista al momento. La seconda puntata, invece, andrà in onda mercoledì 20 febbraio, sempre in prima serata, sempre su Rai Due.