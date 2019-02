Andrea Bosca: il legame con la terra d’origine e il ruolo ne La porta rossa 2

Andrea Bosca: ne La porta rossa 2 è Jonas

L’attore che negli anni è stato protagonista di molte serie televisive, questa volta lo vedremo in un veste nuova. Ne La porta rossa 2 Andrea Bosca è Jonas, un uomo anziano. Lo stesso attore ha dichiarato su Instagram che per farlo apparire più vecchio di 30 anni sono servite parecchie ore di trucco, anche la sorella, che lo ha reso zio da pochi giorni, quando lo ha incontrato sul set nel periodo delle riprese ha faticato a riconoscerlo. L’attore che negli anni ha lavorato in molte serie tv italiane, da Raccontami a Grand Hotel e Non dirlo al mio capo, per citarne alcune, ha lavorato recentemente anche negli Stati Uniti. Oltre all’impegno lavorativo sul set, da molti anni Andrea Bosca è impegnato nel sociale e lo vediamo spesso coinvolto nel progetto benefico Every Child Is My Child insieme ad alcuni suoi colleghi.

Andrea Bosca: La porta rossa 3 e i prossimi lavori

“Jonas si è risvegliato dal coma e deve vendicarsi” ha raccontato l’attore in un’intervista rilasciata a La Voce di Asti, aggiungendo a proposito di una possibile terza stagione: “sarebbe auspicabile, la Rai ci sta seriamente pensando, noi tutti lo vorremmo“. Nella stessa intervista Andrea Bosca ha fatto sapere che sta lavorando ad un nuovo spettacolo teatrale e a una nuova serie televisiva dal titolo Made in Italy, che racconta la storia della moda e nella quale l’attore interpreterà un giovane imprenditore.

Andrea Bosca: non solo la recitazione, ma anche il lavoro in pasticceria e in vigna

Dopo la fine della storia, durata tre anni, con Valeria Bilello non sono trapelate indiscrezioni su nuove possibili relazioni del bell’attore di Canelli, che oltre a lavorare sul set e a teatro non ha abbandonato la sua terra d’origine, le Langhe. Spesso torna a casa per aiutare i genitori in pasticceria, ma coltiva anche la vigna di famiglia. “Produco moscato. Non faccio tutto io, ma la seguo parecchio” ha dichiarato a Io Donna.