Replica La Dottoressa Giò ultima puntata: dove e come rivedere la fiction

La Dottoressa Giò, dove rivedere la quarta puntata del 29 gennaio

Siete sempre stati fan di Barbara d’Urso e avete perso la quarta puntata del 29 gennaio della Dottoressa Giò. Non riuscite a farvene una ragione perché volevate capire come andava a finire tra Giorgia Basile e Sergio Monti e non vedevate l’ora di scoprire come si sarebbero evolute le vicende sentimentali della dottoressa. Tutti punti interrogativi che almeno in parte sono stati svelati dall’ultima puntata, quella di stasera per l’appunto, e a cui potrete trovare comunque una riposta se guarderete la replica della fiction su uno dei servizi più importanti messi a disposizione da Mediaset. Di cosa si tratta? Semplice.

Ultima puntata La Dottoressa Giò suMediaset Play: come recuperare la fiction

L’azienda da tantissimo tempo ormai permette ai suoi telespettatori di recuperare tutti i suoi programmi su Mediaset Play: il servizio è totalmente gratuito, visto che si autofinanzia con la pubblicità, e vi permette di guardare quante volte volete tutti i prodotti che il Biscione ha mandato in onda in televisione. Certo, bisogna avere a disposizione un PC per godere al massimo del servizio; non dimenticate tuttavia che Mediaset Play funziona anche con smartphone e tablet e soprattutto con le smart TV: insomma se volete rivedere l’ultima puntata della Dottoressa Giò sappiate che avete tutto il tempo e il modo di farlo.

Anticipazioni La Dottoressa Giò 4: confermata una nuova stagione

La fiction si è conclusa come tutti ci aspettavamo: evitiamo di spoilerarvi il finale, visto che se siete qui non lo avete ancora visto, ma sappiate che molte delle cose che sospettavano in tanti in rete si sono tutte verificate. E non è finita qui! Anche se i dati auditel non sono stati il massimo infatti pare essere stata confermata anche la quarta serie della Dottoressa Giò e lì sì che ne vedremo delle belle, visto che Giorgia Basile tornerà più in forma che mai con le sue battaglie, i suoi sorrisi e la sua grinta. Nel frattempo consolatevi però con Mediaset Play: ci vorrà un po’ prima che la nuova serie vada in onda! Buona replica!