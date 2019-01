La Dottoressa Giò 4 ci sarà? Anticipazioni sulla nuova stagione con Barbara d’Urso

Anticipazioni La Dottoressa Giò 4, la nuova stagione si farà?

Non sappiamo dirvi con certezza se La Dottoressa Giò 4 ci sarà oppure no ma è sicuro che i vertici Mediaset ci abbiano pensato. Questo succedeva almeno prima dell’inizio della fiction, cioè quando il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, non aveva ancora avuto modo di vedere se il prodotto funzionasse oppure no. Le aspettative – bisogna dirlo – erano altre per una serie che è stata pubblicizzata in lungo e in largo ovunque e che aveva dalla sua parte la forza di Barbara d’Urso, conduttrice tanto amata quanto chiacchierata che da anni porta dei buoni risultati nella fascia pomeridiana e la domenica.

La Dottoressa Giò 4, le parole di Giancarlo Scheri prima del debutto

Scheri aveva dichiarato che si stava “scrivendo una seconda serie di questa nuova stagione” ma che tutto sarebbe dipeso “dal giudizio del pubblico”. I dati auditel almeno fino alla puntata di stasera non sono stati entusiasmanti e questo potrebbe voler dire che la fiction morirà con questa stagione: in effetti la prima puntata ha ottenuto un 12.63% di share che è poi sceso al 10.91 per arrivare infine al 10.25; è vero che la concorrenza aveva schierato Napoli-Sassuolo durante il primo appuntamento televisivo e Che tempo che fa nel secondo e nel terzo ma se la fiction fosse piaciuta i dati non sarebbero stati così bassi. L’unica giustificazione che potrebbe rappresentare un buon motivo per continuare la serie riguarderebbe il target di riferimento ma su questo si esprimerà presto Mediaset con un comunicato-stampa.

Quale futuro per la nuova stagione della Dottoressa Giò 4?