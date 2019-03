Replica Il silenzio dell’acqua terza puntata: dove rivedere la fiction

By

Il silenzio dell’acqua, replica terza puntata del 17 marzo 2019

La replica della terza puntata de Il silenzio dell’acqua vi permetterà di capire quali sono stati gli ultimi sviluppi che riguardano Laura (Caterina Biasiol), la ragazza che ha perso la vita a seguito di un’azione scellerata. Ma chi ha commesso tale azione? La lista degli indiziati muta sempre, anche se qualcuno ha avuto gli occhi puntati contro sin dal principio delle ricerche: Matteo (Riccardo Maria Manera) potrebbe c’entrare qualcosa con la scomparsa della ragazza. Il mistero si infittisce, soprattutto dopo un fatto particolare che è successo durante la terza puntata e che potrete scoprire vedendo la nuova replica di Mediaset!

Terza puntata Il silenzio dell’acqua: ecco dove rivederla

Dove rivedere le repliche de Il silenzio dell’acqua? Ci sono due modi per poter recuperare quello che vi siete persi (ed entrambi sono semplicissimi): potrete o decidere di andare direttamente sul sito MediasetPlay o utilizzare l’app, dove troverete anche contenuti-extra. Dopo aver visto l’ultimo episodio andato in onda, dovrete assolutamente leggere le anticipazioni dell’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua: Luisa (Ambra Angiolini) e Andrea (Giorgio Pasotti) saranno vicinissimi alla risoluzione del caso, ma succederà qualcosa di inimmaginabile!

Chi è il colpevole? Ultime scoperte a Il silenzio dell’acqua

Scovare l’assassino sarà più difficile del previsto: ci saranno altri omicidi, un suicidio e dei ricordi che tormenteranno sempre di più Luisa, che capirà di avere tanto in comune con Laura. Fin troppo. Il vicequestore si riprenderà del tutto e si metterà nuovamente alla ricerca dell’omicida, che potrebbe o essere un personaggio del quale non hanno mai sospetto o uno dei primi indiziati. Matteo si rivelerà un personaggio-chiave per la risoluzione del caso? E quali saranno gli altri segreti di Laura che emergeranno nel corso della quarta puntata de Il silenzio dell’acqua? Appuntamento a domenica 24 marzo 2019 sempre su Canale 5!