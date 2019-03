Anticipazioni Il silenzio dell’acqua ultima puntata: Luisa e Andrea scioccati

Il silenzio dell’acqua anticipazioni ultima e quarta puntata di domenica 24 marzo 2019

L’ultimo giorno di Laura (Caterina Biasiol). Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua ci rivelano che verrà fatta una particolare ricostruzione su quello che è successo alla ragazza poco prima di perdere la vita. Sembrava una giornata come le altre, anche se Laura era concentrata completamente sulle pratiche dell’aborto: si era recata da una ginecologa assieme a Don Carlo (Fausto Sciarappa), col quale aveva creato un rapporto che andava oltre la semplice amicizia. Luisa (Ambra Angiolini) si sentirà sempre più vicina a Laura e scoprirà qualcosa del suo passato che aveva completamente rimosso.

Anticipazioni quarta puntata Il silenzio dell’acqua: Matteo incastrato

Il rapporto di Luisa e Paolo (Diego Ribon) si incrinerà sempre di più mentre Andrea (Giorgio Pasotti) dovrà accettare una difficile realtà: il sangue trovato sulle scarpe di Matteo (Riccardo Maria Manera) era di Laura! Sarà proprio Andrea a notare qualcosa che potrebbe dare una svolta al caso di Laura: dopo il suicidio di Giovanni (Thomas Trabacchi), Luisa crederà che tutto è finito, ma Andrea riuscirà a entrare in possesso di prove che getteranno delle lunghe ombre su alcuni personaggi della fiction.

Ultima puntata Il silenzio dell’acqua, anticipazioni sul finale

Stando alle anticipazioni di domenica 24 marzo de Il silenzio dell’acqua, Grazia (Sabrina Martina) non potrà essere più serena: accadrà un altro avvenimento che la distruggerà! Andrea e Luisa si avvicineranno sempre di più alla soluzione del caso, ma non è detto che riusciranno a scoprire perfettamente quello che è successo a Laura… Se non volete perdervi nessuna puntata de Il silenzio dell’acqua o se volete rivedere quelle già andate in onda, allora le repliche di Mediaset fanno proprio al caso vostro!