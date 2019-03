Replica Il nome della rosa: dove rivedere la terza puntata

Dove rivedere la replica della terza puntata de Il nome della rosa

Chi si fosse perso la terza puntata de Il nome della rosa potrà vederne la replica. Il penultimo appuntamento con la fiction, in onda su Rai 1 il 18 marzo, ha regalato non pochi colpi di scena al pubblico. Come sempre, la nota rete televisiva dà l’opportunità a tutti i telespettatori di poter rivedere la puntata. Coloro che non hanno potuto assistere alle vicende di Guglielmo e Adso, potranno farlo sul pc o sullo smartphone in streaming. La replica della terza puntata verrà pubblicata subito dopo la messa in onda su Rai Play. Dunque, già dal giorno dopo il sito renderà disponibile la visione a tutti coloro che vorranno vedere per la prima volta o rivedere la penultima puntata. Basta collegarsi al servizio di streaming online della Rai, dove è presente i video di tutte le tre puntate andate in onda, che vedono protagonisti Guglielmo e Adso, interpretati rispettivamente da John Turturro e Damian Hardung.

Il nome della rosa seconda puntata 18 marzo: Remigio accusato di essere il misterioso assassino

Ma cos’è accaduto nel corso di questa terza serata della fiction? Abbiamo visto Severino morire dopo aver trovato un misterioso libro all’interno della biblioteca. L’assassino dell’Abbazia, dunque, continua a creare terrore tra i monaci. A ritrovare il suo corpo è Remigio, il quale è subito considerato il colpevole del delitto da Bernardo Gui. Quest’ultimo non ha alcuna pietà, tanto che lo tortura. Pur di non subire ulteriori violenze, l’uomo confessa di essere lui il misterioso assassino che gira tra le mura dell’Abbazia. Insieme, Guglielmo e Adso continuano a indagare su quanto sta accadendo, andando spesso all’interno della biblioteca. Il novizio mettere, ancora una volta, in discussione la sua fede. Infatti, si lascia andare alla passione con la ragazza occitana.

Terza puntata Il nome della rosa: Adso innamorato della ragazza occitana, lei viene arrestata

Adso appare particolarmente preso dalla ragazza occitana, che ha trova Anna. La giovane si prende cura della sua coetanea, curandola. Dopo di che, la presenta ad Adso. Ma ecco che la ragazza occitana viene rapita da Salvatore e poi salvato dal novizio. Poco dopo, la situazione si complica, visto che la ragazza occitana e Salvatore vengono arrestati. Nel corso dell’ultima puntata, in onda il prossimo 25 marzo, avremo sicuramente tutte le risposte alle nostre domande!