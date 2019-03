Il nome della rosa anticipazioni quarta puntata: Anna sconvolta, una morte

Anticipazioni Il nome della rosa quarta puntata: una morte inaspettata, Salvatore testimonia contro Remigio

L’ultima puntata de Il nome della rosa andrà in onda lunedì 25 marzo, sempre su Rai 1 in prima serata. Il viaggio arriva a termine e finalmente i telespettatori riusciranno ad avere qualche risposta in più, ma prima dovranno assistere a diversi momenti difficili. Secondo le ultime anticipazioni la fiction vedrà un finale ricco di colpi di scena, che riusciranno a tenere il telespettatore con il fiato sospeso. Vi anticipiamo che accadrà qualcosa che nessuno si aspetta e, intanto, Guglielmo dovrà lasciare l’Abbazia. Malachia troverà il maniscritto e lo inserirà tra gli scaffali della misteriosa biblioteca, sicuro che questo sia il luogo perfetto in cui custodirlo. Intanto, Remigio dovrà affrontare, inevitabilmente, un processo abbastanza complicato e lungo. Sarà costretto a rispondere a tutti gli omicidi commessi nelle vesti di dolciniano e a quelli avvenuti all’interno dell’Abbazia. Il suo ex amico Salvatore subirà delle torture molto forti, tanto che arriverà a testimoniare contro Remigio, in quanto stanco e ormai corrotto dall’Inquisitore.

Il nome della rosa ultima puntata anticipazioni: Remigio fa una confessione importante ad Anna

Nel corso dell’ultima puntata vedremo Remigio con le spalle al muro, al punto di dichiararsi colpevole di entrambe le accuse. Dopo ciò, sia lui che la ragazza occitana verranno condannati al rogo. Adso cercherà ogni modo per liberare la giovane e chiederà aiuto a Guglielmo. Intanto, Anna tenterà di liberare sia la ragazza che Remigio. Quest’ultimo avvertirà dei forti sensi di colpa e le confesserà di essere stato lui a tradire i suoi genitori. A questo punto, la vita di Remigio sarà appesa a un filo: Anna deciderà di continuare ad aiutarlo o lo lascerà bruciare al rogo? Proprio a quel punto accadrà qualcosa di davvero inaspettato. Durante la messa, Malachia morirà.

Anticipazioni quarta puntata Il nome della rosa: Malachia muore, Bernardo Gui decide di uccidere la ragazza occitana

Dopo Severino anche Malachia perderà la vita durante una messa, dopo essere caduto improvvisamente a terra. Guglielmo sembrerà essere riuscito a far liberare la ragazza occitana, ma non saprà ancora che Bernardo avrà ormai decide di ucciderla prima dell’alba. Intanto, i francescani andranno verso Avignone per poter parlare con il Papa. Guglielmo verrà invitato a lasciare l’Abbazia. Il frate, però, non avrà alcuna intenzione di farlo, poiché sarà ancora alla ricerche delle risposte alle sue domande.