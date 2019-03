Il nome della rosa anticipazioni terza puntata: la confessione di Remigio

Anticipazioni Il nome della rosa terza puntata: Severino muore, Remigio torturato

La terza puntata de Il nome della rosa andrà in onda il prossimo 18 marzo e vedrà ancora padre Guglielmo investigare sui misteriosi omicidi avvenute all’interno dell’Abbazia. Stando alle anticipazioni di questa penultima puntata, Severino troverà nell’oscura biblioteca un libro misterioso e cercherà di consegnarlo subito a Guglielmo. Purtroppo il monaco non riuscirà neppure a incontrarlo, in quanto l’assassino dell’Abbazia agirà nuovamente e in modo sempre più oscuro. Infatti, anche il povero Severino verrà ucciso. A ritrovare il corpo senza vita dell’uomo sarà Remigio, il quale sarà subito ritenuto il responsabile, da Bernardo Gui, dei delitti avvenuti nel monastero. Il monaco subirà addirittura delle torture e alla fine, per evitare di subire ulteriori violenze, confesserà di essere lui l’autore dei misteriosi omicidi nell’Abbazia. Dopo ciò, le indagini torneranno al punto di partenza, visto che si renderanno conto che non è lui il vero assassino. Dunque, l’omicida continuerà a girare libero tra le mura del monastero e probabilmente ucciderà ancora.

Il nome della rosa penultima puntata anticipazioni: Guglielmo e Adso alla ricerca del libro

Severino troverà, nel corso della terza puntata, un libro misterioso. Il monaco non farà in tempo a consegnarlo a Guglielmo, poiché verrà anche lui ucciso. Ora le indagini si concentreranno sul ritrovamento del libro. Insieme ad Adso, Guglielmo cercherà di trovarlo prima che sia troppo tardi. Il manoscritto, che risulterà scomparso nel nulla, si rivelerà la chiave per comprendere quanto sta accadendo all’interno dell’Abbazia. I due entreranno nuovamente nella biblioteca, inconsapevoli del pericolo che corrono. Infatti, per scoprire l’identità dell’assassino, rischieranno la loro stessa vita. Nel frattempo, Adso continuerà a mettere in dubbio la sua fede, in quanto il suo rapporto con la ragazza occitana, con cui è già scattato un bacio molto passionale nel corso della seconda puntata.

Anticipazioni terza puntata Il nome della rosa: Adso innamorato della ragazza occitana

Il rapporto tra Adso e la ragazza occitana si farà sempre più forte durante la prossima puntata. Il novizio inizierà a provare una certa attrazione per la giovane, tanto che entrerà in crisi e inizierà a pensare di lasciare addirittura i voti. Intanto, la ragazza ritroverà nella foresta Anna, la quale perde i sensi mentre insegue Bernando Gui. Dopo di che, la figlia di Margherita si travestirà da uomo e riesce a entrare nell’Abbazia. Poco dopo, la ragazza occitana e Salvatore verranno arrestati, accusati di stregoneria.