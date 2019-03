Replica Il nome della rosa: dove rivedere la seconda puntata

Dove rivedere la replica della seconda puntata de Il nome della rosa

Il nome della rosa sembra aver conquistato un gran numero di telespettatori. La seconda puntata della fiction in onda su Rai 1 è andata in onda nella prima serata dell’11 marzo, ma è possibile comunque rivederla in streaming. Infatti, il pubblico potrà vedere cos’è accaduto a Guglielmo da Baskerville e ad Adso da Melk, durante questo secondo appuntamento, su RaiPlay. Il sito renderà disponibile la visione dell’intera puntata subito dopo la messa in onda. Pertanto, il giorno dopo sarà già possibile rivedere o vedere per la prima volta la seconda puntata. Basta collegarsi al servizio di streaming online della Rai, dove è possibile trovare subito il video della fiction che vede come protagonisti Guglielmo e Adso, interpretati rispettivamente dai due attori John Turturro e Damian Hardung.

Il nome della rosa seconda puntata 11 marzo: Adso attratto dalla ragazza occitana, altri omicidi nell’Abbazia

Ma cos’è accaduto durante questa seconda puntata della fiction su Rai 1? Guglielmo e Adso hanno dovuto iniziare da capo le loro ricerche, visto che i loro sospetti erano inizialmente caduti su Berengario, il quale viene trovato morto. Si tratta dell’ennesimo omicidio avvenuto all’interno dell’Abbazia, dove i due continuano a indagare, rischiando anche la loro vita. In particolare, Guglielmo e Adso fanno le loro ricerche all’interno della misteriosa biblioteca, dove tentano di trovare nuove prove. Intanto, Adso trascorre del tempo con la ragazza occitana e si accorge di provare qualcosa per lei. Il novizio riesce a salvarla da una trappola creata da Salvatore. Tra i due sibito dopo scatta un lungo bacio passionale, al quale la giovane reagisce molto male.

Seconda puntata Il nome della rosa: Anna pronta a vendicarsi di Bernardo Gui

Nel frattempo, Anna continua a inseguire Bernardo Gui, pronta a vendicarsi per la morte della sua famiglia. Nel corso di questa puntata, i telespettatori scoprono che la madre Margherita era stata catturata dall’uomo, convinto che fosse una strega. La donna gli aveva promesso che sua figlia un giorno sarebbe stata capace di fargliela pagare. Anna resta ferita durante l’inseguimento, ma riesce fortunatamente a salvarsi e a continuare il suo percorso. Intanto, Bernardo Gui giunge al monastero. Altri colpi di scena accadranno nel corso della penultima puntata.