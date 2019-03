Replica Il nome della rosa: dove rivedere la prima puntata

Dove rivedere la replica della prima puntata de Il nome della rosa

Dove rivedere la prima puntata de Il nome della rosa? È andata in onda durante la prima serata del 4 marzo, su Rai Uno. La fiction, tratta dal noto romanzo di Umberto Eco, è stata molto attesa dal pubblico, ma non tutti hanno potuto seguire le indagini di Guglielmo e Adso. Vi riveliamo che sarà possibile vedere la replica di questa prima puntata il giorno successivo in streaming su Rai Play. È sufficiente collegarsi al servizio streaming online della Rai e rivedere comodamente a casa quanto è accaduto durante la prima serata del 4 marzo. In questo modo, sarà possibile recuperare la puntata, che vede protagonisti i due attori John Turturro e Damian Hardung, rispettivamente interpreti di Guglielmo e Adso.

Il nome della rosa prima puntata 4 marzo: le indagini di Guglielmo e Adso

Ma cosa accade durante questa prima puntata? Guglielmo e Adso raggiungono, dopo un lungo viaggio, l’Abbazia. Quie si ritrovano di fronte a numerosi misteri, di cui cercano di trovare una soluzione. In particolare, la morte di un monaco li porta a iniziare una vera e propria indagine sugli oscuri omicidi che sono avvenuti all’interno dell’Abbazia. Subito dopo, l’omicidio di un altro monaco aumenta il mistero. I sospetti di Guglielmo sono caduti, in particolar modo, su Berengario. Intanto, Adso sembra essersi particolarmente legato a una ragazza occitana, per cui sembra iniziare a mettere in dubbi la propria fede.

Prima puntata Il nome della rosa: Berengario il primo sospettato, la sofferenza di Anna

Una prima puntata ricca di colpi di scena quella in onda il 4 marzo. Guglielmo e Adso sono riusciti a regalare ai telespettatori momenti di forte suspance. L’Abbazia nasconde importanti segreti e insieme devono cercare di risolverli. Tutti i loro sospetti non possono non cadere su Berengario. Intanto, i telespettatori hanno conosciuto anche Anna, una donna che ha perso marito e figlio a causa di un uomo crudele.