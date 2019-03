Il nome della rosa anticipazioni seconda puntata: un altro omicidio

Il nome della rosa seconda puntata anticipazioni: un altro monaco muore, le certezze di Guglielmo crollano

Le anticipazioni della seconda puntata de Il nome della rosa, in onda il prossimo 11 marzo, vedranno ancora al centro dell’attenzione le indagini di Guglielmo. Nel corso della prima puntata, trasmessa il 4 marzo, abbiamo conosciuto il giovane novizio Adso e Guglielmo. L’omicidio di Adelmo e subito dopo quello di Venanzio hanno aperto alcuni misteri che riguardano delle morti sospette all’interno dell’Abbazia. Il frate francescano ha cercato di conoscere i luoghi più oscuri e questo l’ha messo in una situazione abbastanza pericolosa. Infatti, la puntata si è conclusa con Adso che viene aggredito. Nel corso della prossima puntata, Guglielmo continuerà a indagare sull’omicidio di Venanzio. Le cose, però, diventeranno più complicate quando il principale sospettato del crimine, Berengario, verrà trovato morto. Attraverso questo nuovo delitto, il frate riuscirà a notare un particolare molto importante che lega tutti i monaci che sono stati assassinati: il loro indice dentro ha una macchia nera. A questo punto le uniche certezze del frate crolleranno. Nel frattempo, Anna vorrà uccidere Bernardo Gui e rimarrà anche gravemente ferita durante il suo inseguimento.

Anticipazioni seconda puntata Il nome della rosa: Adso mette in dubbio la sua fede per la ragazza occitana

Durante la seconda puntata della fiction in onda su Rai Uno, Guglielmo e Adso capiranno che tutto ciò che sta accadendo è legato alla biblioteca. Proprio qui, i due cercheranno di trovare le risposte. Ma, intanto, Adso inizierà a mettere in dubbio la sua fede. Infatti, non riuscirà a smettere di pensare alla ragazza occitana. Nella speranza di poterla rivedere, fuggirà nella foresta. Ormai sarà chiaro a tutti che il vero colpevole degli omicidi di Adelmo e Venanzio non è Berengario, in quanto morto. Ma chi è in realtà l’assassino? Il mistero diventerà sempre più intricato. Il frate inizierà a sospettare che i versi dell’Apocalisse nascondano uno schema usato dall’omicida per commettere i suoi delitti.

Il nome della rosa: Anna insegue Bernardo Gui, lui si introduce nell’Abbazia

Guglielmo e Adso non si renderanno conto del pericolo che staranno correndo introducendosi nella biblioteca. Intanto, il giovane novizio riuscirà a liberare la ragazza di cui si è invaghito da una trappola. Da questo momento, i due capiranno che tra loro è nato un forte sentimento. Intanto, Anna continuerà a inseguire Bernardo, il quale entrerà all’interno dell’Abbazia. Qui riconoscerà subito Guglielmo.