Replica Il molo rosso: dove rivedere la prima puntata

Dove rivedere la replica della prima puntata de Il molo rosso

È ufficialmente partita su Rai 2 la nuova serie tv Il molo rosso. Si tratta di un telefilm spagnolo – vero nome El Embarcadero – creata dagli stessi autori della celebre Casa di Carta. E tra gli attori protagonisti c’è il mitico Professore, ovvero l’attore Alvaro Morte. Che qui indossa i panni di Oscar, un uomo che conduce da tempo una doppia vita, diviso tra due donne. Dove vedere la replica della prima puntata de Il molo rosso? Al momento è disponibile solo su Rai Play, piattaforma streaming della Rai. Qui è possibile vedere il telefilm pure in lingua originale. Non è chiaro se in futuro la Rai inserirà nel palinsesto anche altre repliche del programma.

La trama de Il molo rosso con Alvaro Morte

La storia è ambientata a Valencia. Alejandra -stimato architetto – viene svegliata nel cuore della notte per identificare il cadavere del marito Oscar, che lei credeva all’estero. L’uomo viene ritrovato sul molo di El Embarcadero (da qui il titolo spagnolo della serie). Scioccata da quello che sembra un suicidio, la donna scopre l’esistenza di Veronica, l’amante di Oscar, e decide di cercarla. Alejandra viene a sapere che il marito ha avuto da Veronica pure una figlia, che ha otto anni. Durante le ricerche, quindi, vengono a galla flashback e dettagli sulla vita di Oscar, che per otto anni ha condotto, senza farsi mai scoprire, una vita parallela.

Di quante puntate è composto Il molo rosso

Il molo rosso, di genere thriller, è composto da 8 episodi: ogni mercoledì sera vengono trasmessi 2 episodi. Dunque, in totale, la serie è composta da 4 puntante.