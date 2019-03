Il molo rosso su Rai 2 con Alvaro Morte: cast, trama e numero puntate

Di cosa parla Il molo rosso su Rai 2 e quante puntate sono

Il molo rosso è il nuovo telefilm di Rai 2, in partenza mercoledì 3 aprile alle ore 21.10. La serie spagnola – il cui titolo originale è El Embarcadero – ha come protagonista uno degli attori del momento: Alvaro Morte. Conosciuto inizialmente in Italia per il ruolo di Lucas nella soap Il Segreto, Alvaro ha poi ottenuto fama mondiale grazie a La casa di carta di Netflix. E Il molo rosso ha, oltre a Morte, gli stessi autori de La casa di papel. Dunque: una novità da non perdere se avete già amato le avventure del Professore e la sua banda. La serie, di genere thriller, è composta da 8 episodi: ogni mercoledì sera verranno trasmessi 2 episodi. Dunque, in totale, Il molo rosso è composto da 4 puntante.

La trama de Il molo rosso con Alvaro Morte

La storia è ambientata in Spagna, più precisamente a Valencia. Alejandra -stimato architetto – viene svegliata nel cuore della notte per identificare il cadavere del marito Oscar, che lei credeva all’estero. L’uomo viene ritrovato sul molo di El Embarcadero (da qui il titolo spagnolo della serie). Scioccata da quello che sembra un suicidio, la donna scopre l’esistenza di Veronica, l’amante di Oscar, e decide di cercarla. Alejandra viene a sapere che il marito ha avuto da Veronica pure una figlia, che ha otto anni. Durante le ricerche, quindi, vengono a galla flashback e dettagli sulla vita di Oscar, che per otto anni ha condotto, senza farsi mai scoprire, una vita parallela.

Le dichiarazioni del protagonista Alvaro Morte

In un’intervista a Vanity Fair, Alvaro Morte ha così definito il suo personaggio: “Tutti quanti siamo cresciuti con questa idea, che ci è stata impressa a martellate nel cervello anche per colpa della religione, secondo cui si può amare una sola donna per tutta la vita e non ci si può innamorare di un’altra persona, figuriamoci poi contemporaneamente. Ma la domanda che pone Oscar è: perché non si possono amare due donne, in modo diverso, seppure con la stessa intensità? Vorrei che gli spettatori guardando la serie si chiedessero se sono felici della propria vita, se stanno seguendo ciò che veramente desiderano o ciò che gli altri si aspettano da loro”.

Chi sono le attrici de Il molo rosso

Il ruolo di Alejandra è interpretato da Veronica Sanchez. Classe 1977, è un’attrice molto conosciuta in Spagna: ha partecipato a diverse fiction, tra cui Senza Identità, con Megan Montaner. L’altra donna di Oscar, Veronica, ha invece il volto di Irene Arcos, che ha alle spalle una lunga esperienza teatrale, cinematografica e televisiva.