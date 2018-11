Replica I Medici 2: dove rivedere la terza puntata della fiction Rai

I Medici 2 replica terza puntata: si può rivedere su Rai Play e non solo

Proseguono le avventure della famiglia de I Medici su Rai Uno! Vi siete persi la terza puntata della storia di Lorenzo il Magnifico, interpretato dal talentuoso Daniel Sharman? Niente paura: ci sono le repliche! Dove e quando? In qualsiasi momento, in streaming, su Rai Play. In tv invece I Medici 2 va in replica ogni venerdì sera su Rai Premium, canale Rai dedicato alle fiction. Dunque la puntata trasmessa martedì 6 novembre su Rai Uno verrà replicata su Rai Premium venerdì 9 novembre alle ore 21.20. Intanto in edicola è appena uscito il primo dvd con i primi due episodi della serie, che tanto successo sta riscuotendo in televisione e che dopo l’Italia verrà trasmessa in altri cento paesi nel mondo.

Cosa è successo nella terza puntata de I Medici 2

Nell’episodio 5 e 6 de I Medici 2 si consolida il potere di Lorenzo de’ Medici a Firenze. Ma Jacopo Pazzi mette di nuovo i bastoni tra le ruote al giovane: riesce a rovinare l’amicizia e l’alleanza tra Lorenzo e Francesco Pazzi. Nel frattempo Lorenzo trascura l’amante Lucrezia Donati e si concentra sulla politica e sul matrimonio con Clarice Orsini, che gli dà subito un erede. Intanto Simonetta Vespucci si ammala di tisi e lascia Giuliano de’ Medici (l’attore Bradley James).

Si incrinano i rapporti tra Lorenzo de’ Medici e il Papa Sisto

A Roma Papa Sisto non è contento della politica attuata da Lorenzo il Magnifico e complice l’interferenza della famiglia Pazzi si allontana sempre più dal Medici.