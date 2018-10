Replica I Medici 2: dove rivedere la seconda puntata della fiction Rai

I Medici 2 replica seconda puntata: si può rivedere su Rai Play e non solo

Continuano le avventure de I Medici su Rai Uno! Vi siete persi la seconda puntata della storia di Lorenzo il Magnifico, interpretato dall’affascinante Daniel Sharman? Niente paura: ci sono le repliche! Dove e quando? In qualsiasi momento, in streaming, su Rai Play. In tv invece I Medici 2 va in replica ogni venerdì sera su Rai Premium, canale Rai dedicato alle fiction. Dunque la puntata trasmessa martedì 30 ottobre su Rai Uno verrà replicata su Rai Premium venerdì 2 novembre alle ore 21.20.

Cosa è successo nella seconda puntata de I Medici 2

Nel terzo e quarto episodio de I Medici 2, si consolida il potere di Lorenzo a Firenze. Il giovane stratega non mette da parte i sentimenti: acconsente al matrimonio della sorella Bianca con Guglielmo Pazzi. Il fratello di quest’ultimo, Francesco, si riavvicina a Lorenzo, al quale era molto legato da bambino. Intanto in città è arrivata Clarice, che scopre subito della tresca tra Lorenzo e Lucrezia Donati. La Orsini invita la donna ad allontanarsi dal marito ma Lucrezia continua a vedere di nascosto l’amante.

Giuliano pazzo di Simonetta Vespucci, Clarice delusa

Clarice resta così delusa dalla vita a Firenze e accanto a Lorenzo, ma fa il possibile per aiutare il marito con gli affari. E per questo favorisce il matrimonio tra Francesco Pazzi con la famiglia Foscari di Venezia. Intanto Giuliano de’ Medici è sempre più attratto da Simonetta Vespucci, moglie dell’avido mercante Marco.