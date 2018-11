Replica I bastardi di Pizzofalcone 2: dove rivedere l’ultima puntata

I bastardi di Pizzofalcone 2, dove rivedere l’ultima puntata: canale e orario

Avete perso la sesta, nonché ultima, puntata de I bastardi di Pizzofalcone? Come ogni settimana a tutto c’è rimedio. Sarà possibile rivedere anche l’ultimo episodio della serie televisiva andato in onda lunedì 12 novembre su Rai Uno. Armati di cellulari, tablet o pc potrete rivedere la sesta puntata su Rai Play. Chi, invece, possiede una smart tv abilitata può decidere di accedere all’app di Rai Play direttamente dalla propria televisione. Per tutti gli affezionati della classica programmazione televisiva, o che semplicemente non sono connessi a internet, la Rai ha deciso di dar loro un’ulteriore possibilità. Sabato 17 novembre in prima serata potrete rivedere l’ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai Premium.

I bastardi di Pizzofalcone 2: grandi colpi di scena nell’ultima puntata

Non sono mancati i colpi di scena nell’ultima puntata. La squadra dell’ispettore Lojacono, interpretato da Alessandro Gassaman, ha iniziato a sospettare del proprio capo. Alcuni atteggiamenti hanno insospettito i giovani agenti che lavorano insieme a Lojacono. Cosa nasconde i protagonista? Il suo passato di corruzione al commissariato di Palermo è tornato a galla? L’uomo sta seguendo delle indagini parallele in autonomia o è davvero immischiato in affari poco puliti? Come reagirà la Piras (Carolina Crescentini) quando scoprirà che l’uomo che ama le ha nascosto qualcosa? Anche la figlia di Lojacono ha intravisto dei cambiamenti nel comportamento del padre e non nega una certa preoccupazione.

I bastardi di Pizzofalcone 2: l’ultima puntata e le novità sulla terza stagione

Riepiloghiamo. Sarà possibile rivedere la sesta puntata in qualsiasi momento su Rai Play, oppure si dovrà aspettare la prima serata di sabato 17 novembre. L’ultimo episodio de I bastardi di Pizzofalcone verrà trasmesso alle 21.20 su Rai Premium. Sulla terza stagione, invece, non ci sono ancora indiscrezioni. Poco si sa sulla possibilità di una nuova serie.