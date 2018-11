I bastardi di Pizzofalcone 3: le novità sulla terza stagione

I bastardi di Pizzofalcone 3: ci sarà la terza stagione?

Nessuna conferma, nessuna smentita. Al momento non sappiamo se ci sarà o meno la terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone. La serie televisiva di successo con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini potrebbe tornare, ma ad oggi la Rai non ha dato notizie ufficiali. A far ben sperare i fan della fiction ambientata a Napoli sono sicuramente gli ottimi ascolti. Milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo ogni lunedì sera. Uno share che non ha lasciato scampo alla concorrenza. La prima serata di Rai Uno del lunedì ha ottenuto risultati eccellenti per ognuna delle sei puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2. Una cosa è carta, visto l’epilogo della storia, gli autori dovranno impegnarsi molto per creare una trama altrettanto avvincente.

I bastardi di Pizzofalcone 3: le parole dei fan della serie tv

Come per ogni serie televisiva che si rispetti, anche per I bastardi di Pizzofalcone non è mancata la presenza dei fan sui social. Ci sono quelli che amano commentare le singole puntate durante la messa in onda, ma sono presenti anche coloro che fanno sentire a gran voce il desiderio di vedere la terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone. “Spero arrivi presto la terza serie“, “La terza stagione ci deve essere“, “In che senso non ci sono ancora notizie ufficiali su quello che sarà il destino di questa serie televisiva? noi vogliamo la terza stagione, anzi iniziatela pure già a girare“, “Vogliamo subito la terza serie” sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere su Twitter.

I bastardi di Pizzofalcone 3: la terza stagione

Sugli account dei protagonisti non si leggono indiscrezioni. Quindi non ci resta che aspettare per sapere se vedremo una terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone. Nel caso ci saranno sempre Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e Matteo Martari? Non di Gossip e Tv vi terremo aggiornati.