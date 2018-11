Replica I bastardi di Pizzofalcone 2: dove rivedere la quinta puntata

I bastardi di Pizzofalcone 2, dove rivedere la quarta puntata: canale e orario

Grandissimo successo per la fiction di Rai Uno I bastardi di Pizzofalcone 2. La serie televisiva, che vede tra i protagonisti Alessandro Gassman e Carolina Crescentini, ha conquistato il pubblico di Rai Uno, che ogni lunedì sera l’ha preferito al Grande Fratello Vip, programma condotto da Hilary Blasi. Rai Uno con I bastardi di Pizzofalcone 2 ha stracciato letteralmente la concorrenza ogni settimana e gli ottimi dati di ascolto fanno ben sperare in una possibile terza stagione. L’ultima puntata avrà un finale aperto? Prima di scoprire cosa succederà nell’ultima puntata vi diciamo che, come per tutte le altre serie televisive, anche la quinta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 sarà disponibile su Rai Play. Chi avesse perso la quinta puntata della fiction potrà scegliere i pc oppure aspettare qualche giorno e guardare la serie comodamente seduto sul divano.

I bastardi di Pizzofalcone 2: cos’è successo nella quinta puntata?

Oltre alla possibilità di guardare (o riguardare) la replica della quinta puntata su Rai Play, sarà possibile scegliere Rai Premium. Chi avesse perso l’episodio andato in onda su Rai Uno nella serata di lunedì 5 novembre, potrà vedere la puntata nella serata sabato 10 novembre sempre in prima serata. Nella quinta puntata l’ispettore Lojacono e la sua squadra hanno indagato su un caso particolare. Nessun omicidio, ma un violento pestaggio ai danni di un uomo ritrovato in fin di vita vicino alla metropolitana. Cosa si nasconde dietro al terribile pestaggio?

I bastardi di Pizzofalcone 2: quando va in onda l’ultima puntata?

Non solo indagini per la squadra dei bastardi di Pizzofalcone. Le vite private dei protagonisti, infatti, hanno avuto alcuni sviluppi e ci sono statti alcuni colpi di scena. La quinta puntata potrà essere rivista su Rai Play o in prima serata su Rai Premium sabato 10 novembre. La sesta, nonché ultima, puntata, invece, andrà in onda lunedì 12 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.