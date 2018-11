Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: i segreti di Lojacono

I bastardi di Pizzofalcone 2: cosa succederà nell’ultima puntata?

La serie televisiva con Alessandro Gassman e Carolina Crescnetini sta volgendo al termine. Manca solo una puntata alla conclusione de I bastardi di Pizzofalcone 2. Ascolti altissimi, la fiction di Rai Uno ha battuto ogni lunedì sera la concorrenza di Mediaset con il Grande Fratello Vip. Non sappiamo molti dettagli sull’ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2, ma una cosa è certa ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Cosa succederà nella sesta puntata della serie ambientata a Napoli? Tra Lojacono e la Piras si risolveranno i problemi? Cosa avranno riservato gli autori per i telespettatori che ogni lunedì rimangono incollati al piccolo schermo per seguire i protagonisti della serie girata da Alessandro D’Alatri?

I bastardi di Pizzofalcone 2: un segreto nel passato di Lojacono

Nella sesta, nonché ultima, puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2, l’ispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassman) e la sua squadra dovranno indagare su un nuovo caso di omicidio. Il cadavere è di una giovane ragazza che frequenta il liceo, la cui storia sconvolgerà l’intero commissariato. Chi ha ucciso la giovane donna e cosa nasconde il suo passato? Le indagini saranno molto complesse e porteranno ad una terribile scoperta. L’ultima puntata della serie televisiva però rivelerà anche il passato di Lojacono. Un passato ingombrate e che tornerà prepotentemente nella vita del protagonista. Cosa nasconde l’ispettore? L’uomo sembrerà un’altra persona, tanto che neanche più i suoi uomini riusciranno a riconoscerlo.

I bastardi di Pizzofalcone 2: quando andrà in onda l’ultima puntata?

Tradimenti e affari poco legali saranno protagonisti dell’ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2. Lojacono era davvero corrotto quando ha lavorato nel commissariato siciliano? Cosa nasconde l’ispettore? L’uomo sarà pronto a tutto pur di non far scoprire i suoi segreti? Per saperlo non ci resta che aspettare la sesta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2. L’ultimo appuntamento con i protagonisti della serie è lunedì 12 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.