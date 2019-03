Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere l’ultima puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere l’ultima puntata: canale e orario

Un’ultima puntata che ha spiazzato, inevitabilmente, i telespettatori di Rai Uno. Abbiamo visto una Suor Angela molto diversa dal solito, totalmente in crisi e pronta a rinunciare a quello in cui aveva creduto fino a quel momento. Una riflessione portata avanti da tempo, che l’ha convinta a scappare con il figlio di Nico e a togliersi il velo. Sarà ritornata sui suoi passi? Per chi avesse perso l’ultima puntata, potrà vedere la replica in qualsiasi momento su Rai Play. Ma non sarà l’unico modo per rivedere la puntata andata in onda giovedì 21 marzo. La replica, infatti, andrà in onda altre due volte su Rai Premium.

Che Dio ci aiuti 5: cos’è successo nell’ultima puntata?

La replica dell’ultima puntata andrà in onda in prima serata domenica 24 marzo su Rai Premium e mercoledì 27 marzo in seconda serata, sempre su Rai premium. L’ennesima brutta storia che ha coinvolto un bambino, dopo la morte di Davide, ha portato Suor Angela a chiedersi se effettivamente Dio esiste oppure no, perché il dolore è troppo forte. Ad aiutarla nel suo momento di crisi c’è stato il dottore dell’ospedale, che sembra aver insaturato con la donna un rapporto molto particolare. L’unica persona che sembra non voler aiutare Suor Angela è Ginevra, che pare provare rancore nei confronti della protagonista. Azzurra, Nico, Suor Costanza e tutti coloro che vivono in convento si sono mobilitati per ritrovare Suor Angela ed evitarle guai. Ci saranno riusciti?

Che Dio ci aiuti 5: ci sarà la sesta stagione?

Che volesse rivedere gli ultimi due episodi potrà scegliere tra Rai Play e Rai Premium. Mentre coloro che aspettano la sesta stagione dovranno aspettare, presumibilmente, un paio d’anni. Elena Sofia Ricci, infatti, ha dichiarato di essere impegnata in altri progetti per i prossimi due anni.