Che Dio ci aiuti 6: le novità sulla sesta stagione

Che Dio ci aiuti 6: ci sarà la sesta stagione?

Gli ottimi ascolti fanno ben sperare i fan della serie televisiva con Elena Sofia Ricci, ma al momento non ci sono né conferme né smentite. Se la protagonista tornerà a vestire i panni di Suor Angela non lo sappiamo. L’attrice ama molto il suo personaggio, ma sarà molto impegnata su altri set per i prossimi due anni. Possiamo ipotizzare che se ci sarà una sesta stagione a breve dovremo fare a meno della suora più ficcanaso della televisione. È più probabile che la produzione decida di aspettare qualche anno prima di girare nuove puntate, per non dover rinunciare alla protagonista. Quale decisione verrà presa?

Che Dio ci aiuti 6: quali potrebbero essere le novità della sesta stagione?

In questa quinta stagione ci sono stati molti cambiamenti, soprattutto per quel riguarda il cast. Cosa potremmo aspettarci per Che Dio ci aiuti 6? Sarà possibile il rientro in scena di qualche personaggio? Suor Angela nella quinta serie ha vissuto una crisi mistica, gli autori potrebbero ripartire da questo aspetto per scrivere una nuova sceneggiatura? Una cosa è certa, dovremo aspettare per sapere se ci sarà o meno una sesta stagione di Che Dio ci aiuti, anche se il pubblico di Rai Uno spera di poter rivedere presto i protagonisti sul piccolo schermo, Suor Angela in primis.

Che Dio ci aiuti 6: l’opinione dei telespettatori

“Spero nella sesta stagione“, “ovviamente voglio che finisca con l’annuncio della sesta stagione! Mai come questa volta ho amato la serie“, “speriamo facciano presto la sesta stagione“, “Non sono pronta all’ultima puntata di #chediociaiuti5, spero nella sesta stagione“. Sono solo alcuni dei commenti apparati su Twitter prima della messa in onda dell’ultima puntata. In molti sperano nella conferma di Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra Leonardi, e di Valeria Fabrizi che nella serie è Suor Costanza.