Francesca Chillemi la vita a New York e l’Italia: “Qui sono solo Francesca”

Francesca Chillemi di Che Dio ci aiuti da due anni vive a New York: la libertà di essere se stessa

Francesca Chillemi da due anni vive a New York negli Stati Uniti, insieme al compagno Stefano e la figlia Rania. Si tratta semplicemente di una nuova esperienza per l’interprete di Azzurra in Che Dio ci aiuti. L’attrice, infatti, non ha alcuna intenzione di stabilirsi per sempre in America, ma prima o poi tornerà in Italia. Sono tante le cose che le mancano del nostro Paese, però ha ancora molto da imparare negli Stati Uniti. In particolare, in un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca rivela che al momento sta imparando la lingua. Sua figlia è riuscita ad acquisire subito la pronuncia, tanto che dimostra di essere più integrata di lei nella società di New York. Insieme ad altri italiani, come Fabio Volo e la compagna Johanna, è riuscita a creare un gruppo, una vera e propria famiglia allargata negli Stati Uniti. La Chillemi spiega quali sono gli aspetti positivi di questa importante esperienza che sta vivendo lontano da casa: “Qui sono solo Francesca. Magari capita che qualcuno mi riconosca, ma di base non importa a nessuno”. L’attrice confessa che può andare in bicicletta cantando e urlando a squarciagola e questo la fa sentire libera!

Francesca Chillemi tornerà a vivere in Italia: “Si tratta solo di un periodo della mia vita”

Oltre ci aspetti positivi, la Chillemi non può non sottolineare che vi sono anche quelli negativi. Vivere negli Stati Uniti significa fare a meno di tutto ciò che l’Italia ha da offrire, come il cibo. “Il buon cibo mi manca spesso. Anche la qualità della vita in Italia è più alta”, rivela Francesca. L’interprete di Azzurra in Che Dio ci aiuti ci tiene a precisare: “Si tratta solo di un periodo della mia vita ma prima o poi tornerò in Italia perché gli affetti mi mancano”. Dunque, l’attrice non ha alcuna intenzione di stabilirsi negli Stati Uniti. Un’importanta esperienza quella che sta vivendo a New York, dove la figlia sembra essersi integrata bene. “Sono la classica mamma italiana. In questo il richiamo del Dna è davvero troppo forte”, confessa l’attrice.

Francesca Chillemi negli Stati Uniti non si perde neanche una puntata di Che Dio ci aiuti

“Ovviamente non mi perdo una puntata di Che Dio ci aiuti”, ammette Francesca. La Chillemi ha la possibilità di guardare programmi, film e fiction in onda in Italia anche negli Stati Uniti. Però, l’attrice spiega che al momento sta seguendo soprattutto la tv americane, proprio per imparare la lingua inglese. Nonostante ciò, non può certamente perdersi le puntate della nota fiction che la vede interprete di Azzurra.