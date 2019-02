Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Maria o Ginevra, la scelta di Nico

Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nell’ottava puntata?

La quinta stagione di Che Dio ci aiuti 5 è quasi giunta al termine. Sono stati molti gli addii e ci sono stati alcuni nuovi arrivi nella fiction con Elena Sofia Ricci. Il pubblico televisivo, però, è diviso soprattutto sul personaggio di Ginevra, la novizia del convento. Alcuni telespettatori apprezzano molto la nuova arrivata e sperano di vederla presto innamorata di Nico, altri non la amano affatto. Sicuramente uno dei personaggi più amati di sempre è sempre quello interpretato da Francesca Chillemi, la bellissima Azzurra Leonardi, che in questa quinta stagione ha perso un po’ del suo essere naif per dare spazio ad un’Azzurra più matura e anche un po’ triste a causa del lutto. Ma cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 5? Ginevra rinuncerà alla vita in convento per Nico?

Che Dio ci aiuti 5: Ginevra è in pericolo

Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio dell’ottava puntata, Attenti al lupo, vedranno come protagonista assoluta Ginevra. Il padre della novizia uscirà dal carcere e la ragazza, che non è riuscita a perdonarlo, farà di tutto per cercare di vendicare l’omicidio della madre. La situazione si complicherà e Ginevra si ritroverà in pericolo, ma ad aiutarla ci sarà Nico. Nel frattempo, Valentina nutrirà un po’ di gelosia, Gabriele e Teodora sembrano molto uniti. Nel secondo episodio, Il linguaggio dei segni, Suor Angela cercherà di rimettere in piedi una famiglia che pare non riesca a trovare un accordo. Nico finalmente prenderà una decisione, sceglierà Maria o Ginevra. Una cosa è certa, deciderà di comunicare la sua scelta solo a Ginevra.

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda l’ottava puntata?

Per sapere cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 5 non ci resta che aspettare una settimana. L’ottava puntata della serie televisiva con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi andrà in onda giovedì 7 marzo. L’appuntamento con i protagonisti è sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.