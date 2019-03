Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere l’ottava puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere l’ottava puntata: canale e orario

Un successo ad ogni puntata. La popolarità di Che Dio ci aiuti è ormai un dato di fatto. Sono milioni i telespettatori che ogni giovedì sera restano incollati al piccolo schermo per seguire le storie dei protagonisti della serie televisiva, giunta alla quinta stagione. Coloro che, invece, per diversi motivi non riescono ad apprezzare la fiction in diretta, hanno la possibilità di vedere la replica di ogni puntata in qualsiasi momento su Rai Play dal proprio pc o dalla Smart Tv. Chi preferisce aspettare la replica televisiva dovrà aspettare qualche giorno. Gli episodi andati in onda giovedì 7 marzo verranno trasmessi due volte in replica da Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre.

Che Dio ci aiuti 5: quando andranno in onda le repliche su Rai Premium

La replica dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 5 andrà in onda domenica 10 marzo in prima serata, mentre mercoledì 13 marzo verrà trasmessa in seconda serata, in entrambi i casi su Rai Premium. Una puntata in cui Ginevra (Simonetta Columbu) ha dovuto rivivere il suo passato. Il padre è uscito di galera e ha rivendicato la casa di famiglia. L’uomo era stato condannato dopo aver ucciso la moglie, ma ha chiesto la riapertura del caso. Nel frattempo, Azzurra per recuperare i soldi spesi con la carta di credito di Athos ha proposto a Suor Angela e Suor Costanza di fare un calendario, come avranno reagito in convento?

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la nona puntata?

Prima della messa in onda della nona puntata di Che Dio ci aiuti 5 c’è il tempo di recuperare o rivedere la replica dell’ottava puntata. Per sapere cosa succederà tra Azzurra e Athos o se Ginevra si fidanzerà con Nico non ci resta che aspettare giovedì 14 marzo. La nona puntata andrà in onda sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.