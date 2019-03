Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Nico si trasferisce e il segreto di Maria

Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella nona puntata?

Anche la quinta stagione di Che Dio ci aiuti sta giungendo al termine. Ormai manca davvero poco. Molte telespettatrici si augurano che Azzurra possa riuscire ad innamorarsi di nuovo, riuscirà Athos a conquistare il cuore di Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi)? L’altra coppia attesa è quella formata da Ginevra e Nico (Gianmarco Saurino). Tra la novizia e il giovane avvocato nascerà un amore? Cosa succederà nella nona puntata di Che Dio ci aiuti 5 che andrà in onda giovedì prossimo? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Istruzioni per crescere, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) cercherà di aiutare un bambino che verrà ricoverato nell’ospedale in cui lavora Gabriele. La protagonista scoprirà che il padre del piccolo nasconde qualcosa, di cosa si tratta?

Che Dio ci aiuti 5: Ginevra aiuta Nico nel trasloco

Nel frattempo, Nico deciderà di riportare Mattia alla madre. L’avvocato scoprirà però una verità che non si aspetta. Anche Azzurra deciderà di partire, non da sola come Nico, ma con Athos. La giovane donna riuscirà a ritrovare la serenità persa dopo la morte di Guido? Intanto, Valentina dovrà prendere una decisione e capire se con Alessio ci può essere un futuro. La ragazza ha davvero dimenticato Gabriele (Cristiano Caccamo)? Nel secondo episodio della nona puntata, L’essenziale, verremo a conoscenza del segreto di Maria. Cosa nasconde la ragazza? Al momento sappiamo solo che ad aiutarla ci saranno Suor Angela e Nico. Nico ha deciso di trasferirsi e sarà impegnato nel trasloco, ad aiutarlo ci sarà Ginevra (Simonetta Columbo) che ancora però non ha capito cosa prova davvero per l’avvocato.

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la nona puntata?

Per sapere cosa succederà nella nona puntata non ci resta che aspettare una settimana. L’appuntamento con i prossimi due episodi della serie televisiva con Elena Sofia Ricci è giovedì 14 marzo, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti.