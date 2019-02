Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere la settima puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere la settima puntata: canale e orario

Continua il successo di Che Dio ci aiuti 5, che riesce ogni giovedì sera a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. La quinta stagione è quasi giunta al termine, ormai mancano poche puntate, ma il pubblico televisivo chiede già a gran voce una nuova serie. Al momento non sono emerse notizie in merito, ma vi terremo aggiornati. Chi, invece, ha perso o vuole semplicemente rivedere la settima puntata ha la possibilità di vedere la replica in qualsiasi momento su Rai Play. Mentre coloro che voglio aspettare che la replica vada in onda in tv dovranno aspettare fino a domenica 3 marzo, la settima puntata di Che Dio ci aiuti 5 andrà in onda in prima serata su Rai Premium. Oppure si potrà optare per la seconda serata di mercoledì 6 marzo, sempre su Rai Premium.

Che Dio ci aiuti 5: Nico e Ginevra fingono di essere una coppia

Ci sono, quindi, più possibilità per vedere la replica della settima puntata di Che Dio ci aiuti 5. Una puntata in cui non sono mancati equivoci, sorrisi e soprattutto Suor Angela che non ha potuto fare a meno di aiutare qualcuno. Athos ha fatto di tutto per riconquistare Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), ma la ragazza fa ancora fatica a superare il lutto. Guido è ancora nel suo cuore e i tentativi di Athos sembrano vani. Nel frattempo, Valentina ha deciso di accettare l’invito a cena di Alessio, il suo fisioterapista. La ragazza si è innamorata? Ha davvero dimenticato Gabriele? Valentina, però, non ha voluto andare a cena da sola, ma ha chiesto aiuto a Nico e Ginevra che per l’occasione hanno fatto finta di essere una coppia.

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda l’ottava puntata?

Per vedere la replica della settima puntata potete accendere la tv su Rai Premium domenica 3 marzo in prima serata o mercoledì 6 marzo in seconda serata. Oppure accedere in qualsiasi momento a Rai Play. L’ottava puntata, invece, andrà in onda giovedì 7 marzo, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.