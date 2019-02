Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere la sesta puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere la sesta puntata: canale e orario

In tantissimi seguono la serie televisiva con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi ogni giovedì sera, ma qualcuno può aver perso la messa in onda della sesta puntata. La Rai, come per ogni fiction, anche per Che Dio ci aiuti 5 dà la possibilità ai telespettatori di vedere la replica della puntata andata in onda giovedì 21 febbraio in qualsiasi momento su Rai Play. Anche la sesta puntata potrà essere vista su Rai Premium prima della messa in onda della settima. La replica degli episodi 11 è 12 potrà essere vista in prima serata su Rai Premium domenica 24 febbraio.

Che Dio ci aiuti 5: il primo appuntamento di Nico e Maria

Nella sesta puntata, andata in onda giovedì 21 febbraio, Nico ha invitato Maria a cena. Un vero e proprio primo appuntamento ufficiale che ha spaventato la ragazza, che non è mai stata abituata a queste cose. Come sarà andata la cena? Emma nel frattempo è partita con il padre. Una breve vacanza culturale in compagnia di Athos. La ragazza, dopo aver ritrovato la madre, ha finalmente il tempo di costruire un rapporto anche con il padre. Intanto nella vita di Ginevra è ricomparso un fantasma del passato, la novizia ha cercato di risolvere il problema da sola, ma presto si è resa conto di aver bisogno dell’aiuto di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e soprattutto di Nico.

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la settima puntata?

Se per rivedere la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 5 è possibile scegliere tra Rai Play e Rai Premium, per vedere la settima puntata, invece, è necessario aspettare la prima serata di Rai Uno. Il prossimo appuntamento con la serie televisiva con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela è per giovedì 28 febbraio.